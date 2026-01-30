Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸夫婦遭揭揦鮓招害大仔 舊愛暗示有人向狗仔隊洩露Brooklyn行蹤

影視圈
更新時間：14:15 2026-01-30 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-30 HKT

英國前球星碧咸（David Beckham）與太太Victoria Beckham日前被26歲大仔Brooklyn踢爆破壞他與妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）的婚姻，又夾埋傳媒唱衰他。Brooklyn亦提到在婚禮上被母親搶去他與妮歌娜的第一隻舞，Victoria甚至對他跳不雅舞蹈，令他感到前所未有的難堪。

曝光率最緊要

而於2017年與Brooklyn拍拖的25歲英國女演員Afton McKeith受訪時，則強烈暗示碧咸夫婦將Brooklyn的私人行程洩露給狗仔隊。Afton向媒體表示，Brooklyn身邊有熟知他生活作息的人在偷偷爆料給狗仔隊，好讓他們拍到他的畫面，而這個人不是他的學校同學，Afton不打算直接揭露爆料者的身份，當她受訪否認Brooklyn被同學出賣的可能性，她即語帶玄機表示：「我覺得他發公開聲明是正確的決定，因為多年來他和妮可娜都被媒體錯誤描繪，當你在外界眼前經年累月都被媒體誤導，真的很難承受，亦會很有壓力。」

Afton再指：「我能看出他會變得非常痛苦和焦慮。我知道幾乎每日都有狗仔隊跟着他。一定是有人在幕後策劃這一切，對他的行程瞭如指掌，因此我相信這絕非偶然。我不會說我認為是誰，我腦子裏有一個想法，但不是學校裏的任何人。」

日前，有指妮歌娜每月獲「茄汁大王」父親Nelson Peltz給予100萬美元（約780萬港元）生活費，而且Brooklyn要簽婚前協議書，都是碧咸夫婦意料不到的。

