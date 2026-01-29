Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃庭鋒開齋完成今年首單賺錢Job 主動埋客戶堆搲撈 聞致命尼帕病毒外遊卻步

更新時間：22:15 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-29 HKT

黃庭鋒今晚（29日）擔任汽車品牌活動司儀，熱愛汽車及駕駛的他，自認正常車速好穩陣，但有朋友認為他揸車慢，他說︰「可能朋友坐慣快車！我係好鍾意揸車，我覺得過程係叉電，夜晚想放鬆一下，可能會揸車去西貢、清水灣，好舒服。」

做藝人難收爐

黃庭鋒有多年駕駛經驗，卻笑指爸爸坐他車時，都會像教車師傅般教他駕駛技術，他認為這是愛，自覺叻過父親，「爸爸而家盡量唔會揸車，佢好驚過海，去到港島區好似去咗外國咁，好怕唔熟嘅路。」他透露是次活動是今年第一個賺錢Job，二月初都有主持工作，問他是否過肥年？他說：「肥啦！都想多啲工作，而家個市麻麻哋，我都會主動啲多啲同客戶傾偈。」提到農曆年，他明言做藝人難收爐，有工作就會做，「要帶歡樂畀大家！」

黃庭鋒想到陽光與海灘地方旅行，談到印度爆發致命尼帕病毒疫情，引發亞洲國家加強機場檢疫措施，他表示：「可能都要諗多步，唔同以前咁話飛就飛。」

