Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊思琦翻唱 《天命最高》 被批唱腔奇怪兼有鄉音

影視圈
更新時間：22:45 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:45 2026-01-29 HKT

現年47歲的楊思琦自2014年離開TVB後北上發展，並積極經營抖音、微博等社交網與網民互動，又頻頻開直播狂吸「人仔」。日前，她在社交網分享翻唱近期Hit爆的《尋秦記》主題曲《天命最高》，可惜惹來大量負評。

叫粉絲支持香港電影

楊思琦分享翻唱《天命最高》的影片，她寫道：「大家看了電影《尋秦記》沒有？厲害原來已經是25年了，我也是2001的Misshk，剛好同年出道，我和小朋友也看了，他們也很喜歡！支持香港電影〈還沒有看的，快去看看）」她續指最近在直播間很多人都嚷着想聽她唱這一首，「哈哈第一次膽粗粗找來唱唱，讓你們要笑笑，聽完，有沒有當年的回憶湧上心頭呢！大家開心。」

被指打扮保守老土

片中見楊思琦以綠色配啡色的上衣示人，紮上一條馬尾，打扮保守老土，加上開重濾鏡頓變「蛇精樣」；楊思琦投入感情大唱《天命最高》時，唱腔奇怪，廣東話突有「鄉音」，網民對於楊思琦的唱腔和衣著風格都一面倒負評，直指好恐怖：「噪音大媽」、「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音」、「點做到練出鄉音」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
3小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
12小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
7小時前
黃日華激罕談與關寶慧緋聞：過千觀眾面前講清楚  戀情傳足5年  任達華曾爆料二人快拍拖
黃日華激罕談與關寶慧緋聞：過千觀眾面前講清楚  戀情傳足5年  任達華曾爆料二人快拍拖
影視圈
5小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
12小時前
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警
01:20
乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警 運輸署要求交報告
突發
3小時前