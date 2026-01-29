楊思琦翻唱 《天命最高》 被批唱腔奇怪兼有鄉音

現年47歲的楊思琦自2014年離開TVB後北上發展，並積極經營抖音、微博等社交網與網民互動，又頻頻開直播狂吸「人仔」。日前，她在社交網分享翻唱近期Hit爆的《尋秦記》主題曲《天命最高》，可惜惹來大量負評。

叫粉絲支持香港電影

楊思琦分享翻唱《天命最高》的影片，她寫道：「大家看了電影《尋秦記》沒有？厲害原來已經是25年了，我也是2001的Misshk，剛好同年出道，我和小朋友也看了，他們也很喜歡！支持香港電影〈還沒有看的，快去看看）」她續指最近在直播間很多人都嚷着想聽她唱這一首，「哈哈第一次膽粗粗找來唱唱，讓你們要笑笑，聽完，有沒有當年的回憶湧上心頭呢！大家開心。」

被指打扮保守老土

片中見楊思琦以綠色配啡色的上衣示人，紮上一條馬尾，打扮保守老土，加上開重濾鏡頓變「蛇精樣」；楊思琦投入感情大唱《天命最高》時，唱腔奇怪，廣東話突有「鄉音」，網民對於楊思琦的唱腔和衣著風格都一面倒負評，直指好恐怖：「噪音大媽」、「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音」、「點做到練出鄉音」。