27歲女星擺脫合約糾紛兩個月驚爆離世 死因成謎拍檔沉重悼念

韓國抒情混音雙人組合Acoustic Collabo第三代女主音牟秀珍（모수진）昨日（28日）傳出死訊，終年27歲，其所屬經理人公司Panic Button在IG證實噩耗，按照遺屬的意願低調送牟秀珍最後一程。Acoustic Collabo吉他手兼作曲家金承宰也在IG撰文悼念拍檔。

牟秀珍家屬深感悲痛

經理人公司Panic Button沉痛證實牟秀珍離世消息：「Acoustic Collabo主音牟秀珍已在25日離開了我們，對於這突如其來的噩耗，家屬深感悲痛。我們將依照遺屬的意願，決定不公開死因及其他細節。」

相關閱讀：27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗

牟秀珍生於1999年，曾以練習生身份打算透過女團出道，其後被公司睇中參加徵選，從1600名參賽者中脫穎而出，2020年起加入Acoustic Collabo成為第三代主音，又曾為韓劇《戀愛的發現》唱OST。

牟秀珍以本名出新歌

牟秀珍2022年跟前公司MOG Communications及Movement Generation發生合約糾紛，導致演藝活動陷入停擺。2024年牟秀珍在一審中獲得部分勝訴，翌年11月二審取得全面勝訴，回復自由身。牟秀珍與新公司Panic Button簽約，並以本名推出個人單曲《Your Universe》，沒料到官司完結近兩個月牟秀珍離開人世。