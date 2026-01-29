姜濤棄偶包16歲舊片出土 「食風」大走樣表情搞笑

MIRROR成員姜濤繼早前公布將於3月13日在英國倫敦舉行首個個人海外演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - LONDON》後，日前，再宣布於3月29日在加拿大多倫多Massey Hall及4月4日假美國雷諾Reno Ballroom開演唱會。未到演唱會，姜濤今晨（29日）就在IG限時動態率先派福利，連環分享多段16歲時的絕密舊片。

素顏上陣做口形唱歌

姜濤表示：「原本以為不見了的照片，無意間在Google找了回來，從那個時候到現在剛好10年了，心中很感慨，有空分享給大家。」見他先貼了Busking唱林奕匡《高山低谷》的片段，並寫道：「那是真的很喜歡這首，巡迴我想再唱一遍。」未經，再來一條在舊居睡房的自拍片，片中見姜濤以素顏上陣，並一邊跟着音樂做口形唱歌，一邊做手勢，樣子非常青澀 ，跟現在的型格非常不同。

食風食到走晒樣

姜濤續謂：「暫時分享到這裡，後面還有海量但真的太白痴了…容我再考慮一下..」後，突然心血來潮再「加碼」送上一條身處加拿大溫哥華，並正坐在私家車中，開窗擘大口「食風」的短片，片中見姜濤食風食到走晒樣，表情既可愛又搞笑，他奉勸大家：「危險動作 請勿模仿」。今次完全拋掉偶包向姜糖（粉絲暱稱）派福利，姜糖們都睇得相當興奮，並紛紛留言要求追加。