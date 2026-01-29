MakerVille與商台破冰成功 Ian陳卓賢久違現身宣傳新歌獲過百粉絲守候 MIRROR上半年會推出新團歌

去年MIRROR所屬公司MakerVille疑與商台反目，兩個月前AK原定上商台宣傳新歌卻突然被取消當日所有節目訪問，MIRROR更破例缺席今年《叱咤》頒獎禮，雙方關係惡化越傳越盛。冰封近半年終見轉機，MIRROR成員Ian今日現身商台接受《叱咤樂壇》節目訪問，看來商台與MakerVille成功破冰。

Ian落車後向粉絲揮手

早上已有過百粉絲擔定凳仔、露營椅在商台門外守候Ian，一段廣播道行人路排滿粉絲人龍，有帶相機的人更企上摺凳在較高處欲找最佳位置為Ian影靚仔相，也見不少粉絲攜帶應援物資和Ian的CD。大約中午12時許，節目直播訪問開始前，Ian的座駕直駛入商台後門，他落車後向一班粉絲揮手，現場一片粉絲歡呼聲。Ian由後門停車場走向商台正面，沿路同所有粉絲揮手打招呼，也企定讓記者影相。Ian被問到再上商台算不算關係破冰時，只揮手沒回答，身旁助手隨即表示趕時間並拉走Ian入商台大樓。

婚禮浪漫啟發靈感

Ian在直播訪問談到剛放完假，去澳洲參加音樂監製陳考威的婚禮，順道在婚禮前去紐西蘭充電，笑言在婚禮同陳考威開始談之後合作，但氣氛放鬆不是開會，更因婚禮浪漫溫馨啟發靈感，回程在飛機寫起一隻歌的曲詞Demo，分享了在飛機用樂器手機程式寫旋律的點滴。談到今年出歌主題圍繞感官，Ian在考慮今年第一隻歌到底是大家熟悉的曲風還是寫起已久一直未出的，最後揀了當傷心時聽會易投放感情的慢歌《傷口上灑辣椒醬》，講越想做些事去忘記對方卻越放不低，他覺得黃偉文的歌詞完美呈現比在傷口灑鹽更痛，拍MV要不停食辣椒醬食到哭，但自己其實怕辣。

與姜濤對唱《你要倔強》有互助感覺

談到為姜濤寫的歌《你要倔強》，Ian透露2人在幾年前一齊探討題材，等到這時才推出是因二人歷練多了，覺得歌曲適合在此時誕生，而令Ian感動是應邀在姜濤演唱會上2人對唱這歌時有互助感覺。

至於粉絲關注MIRROR演唱會，Ian直言今年會開但未透露日子，自己會先做全新個唱，又劇透已見到工作日曆上有團歌MV拍攝，估上半年出新團歌。他又談到想去挪威一間海邊錄音室生活幾個月錄製唱片，惟今年未能成事。

對於破冰一事帶笑不語

直播訪問結束後，Ian特意落樓為在外守候他的粉絲簽名，粉絲紛紛上前，Ian耐性地逐一簽名滿足大家，簽了大約20分鐘才返上樓繼續工作，隨後於下午3點前完成所有訪問離開商台，他出來時惹粉絲起哄。Ian上車前也企定讓記者影相，被追問久違再到商台是否破冰，Ian依然帶笑不語。