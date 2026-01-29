Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張文傑驚訝Tyson拍MV要求電影級製作 朱鑑然健身室偶遇獲演出機會

影視圈
更新時間：12:45 2026-01-29 HKT
發佈時間：12:45 2026-01-29 HKT

Tyson Yoshi歌曲《追 CHASING THE WIND》拍成微電影宣傳，晚上（28日）舉行首映禮，Tyson讚主角張文傑氣場兇狠，他形容演反派大佬就是要有壓場感，稱讚Tyson拍MV也要求電影級的製作，一定要支持，笑言︰「不是因為有得打Tyson才答應演出！」

拍完戲去考牌

對於早前Tyson表示畀他打得好舒服，張文傑笑說拍動作戲多年，早知道如何打才有最好效果又不會令對手受傷。朱鑑然表示能夠參與演出是緣份，透露有日與Tyson在gym room做運動相遇，想不到對方邀約演出。兩人都有飛電單車的場面，但張文傑、朱鑑然都無電單車牌，指當時是在拖車上拍攝。張文傑表示拍攝前已對駕駛電單車感興趣，拍完激發學電單車的心，「已報讀課程，稍後會考試！」朱鑑然還在考慮是否考電單車牌。

