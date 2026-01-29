Tyson Yoshi 花150萬為新歌拍微電影 搵Nancy做女主角夠清純 拍吻戲有向太太備案

Tyson Yoshi昨晚（28日）為新歌《追 CHASING THE WIND》微電影舉行首映禮，參與演出的游學修、歸綽嶢（Nancy）、張文傑（German）、朱鑑然等現身宣傳，馮德倫和張繼聰等亦有到來捧場。

下一步想出漫畫

Tyson去年花100萬拍攝歌曲《1994》MV，今次再花150萬為新歌拍攝微電影，同時也是《1994》的前傳故事，他笑言除開逐分鐘計是比上次便宜，問到下個目標是否拍成電影？他表示下一步想出漫畫，有想過在今年動漫展推出，但又不想太趕影響質素，所以要好好準備。至於電影版則要先找到投資者，問到可會找游學修牽線古天樂投資？他說：「我之前有畀過《1994》古生睇，但佢話又拍番以前啲老土野，他依家傾向機甲片同特效，所以興趣唔大，我都有話依家年輕人鍾意呢啲，潮流係一輪輪轉，今晚都有請佢來看，但佢唔喺香港。（戲中有很多劉德華影子？）我係佢粉絲。（請他合作？）邊得呀。」

German好有氣勢很兇狠

講到今次找來歸綽嶢做女主角，Tyson表示被她的清純吸引，認為她很符合角色氣質，又說歸綽嶢在戲中慘死，但原來一開始只想她殘廢或重傷，但導演認為女主角死亡才能牽動情緒，笑言如有電影版再考慮女主角的下場，2人在戲中有吻戲，Tyson表示是借位拍攝，完全沒有碰到對方，又說之後會分享花絮片證明無真錫，問到是否怕太太不喜歡會呷醋？他笑說：「係我唔鍾意錫佢，事前有向太太備案，我同German有場企到好近嘅互啤戲，錫佢就可以，他真係好有氣勢很兇狠，我戲中被佢掌摑，被他打得很舒服，完全唔覺得痛，他知點打先有效果又唔痛。」Tyson和張文傑其後在合照時重演戲中互啤一幕，現在即有人大叫「咀佢」，游學修更推了Tyson一下，令二人險些親到，場面好笑。