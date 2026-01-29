42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級

42歲的性感女星張暖雅（Angelina）昨日（28日）在社交平台傳來好消息，上載與初生嬰兒的合照，並興奮地寫道：「我造了個人啊啊啊」，正式宣布榮升人母，分享成為「超高齡產婦」的喜悅，卻未有公開BB的性別。

張暖雅臉上掛幸福笑容

張暖雅分享的影片，見到身在醫院，穿上粉紅色衣服，躺在床上抱住出生不久的BB。素顏的張暖雅看起來精神飽滿，皮膚白滑，臉上掛住幸福笑容，狀態極佳。而懷中的BB則用粉紅色包巾包住，輪廓精緻頭髮又濃密，正在熟睡樣子十分可愛。

張暖雅於2012年出道，曾演出內地劇《愛情公寓3》，來港發展期間，拍攝《一路向西》、《喜愛夜蒲2》大尺度電影，被定型「艷星」。張暖雅在2012年演出電影《一路向西》與及《喜愛夜蒲2》後留港發展，不過星運不及負面新聞精彩，屢被指「變臉」的張暖雅，在2013年曾有裸照在網上被瘋傳，當時她承認是相中人，全裸相片是09年拍下，懷疑是前經理人將相片流出，同時又爆出與《一路向西》導演胡耀輝秘婚。，去年突然公開婚照，宣布再婚。

張暖雅成「超高齡產婦」

張暖雅去年8月宣布懷孕，曾拍片提及自己年過40歲才陀B，成為「超高齡產婦」。張暖雅坦言年輕時沒有想過做人母，決定生育是因為「唔生就快冇得生」。張暖雅為保胎一度停工，並做羊膜穿刺檢查，每日做「廢人」躺到生產。

