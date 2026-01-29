Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42歲《一路向西》女星再婚報喜已榮升人母 BB頭髮濃密輪廓精緻

影視圈
更新時間：12:00 2026-01-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-29 HKT

42歲的性感女星張暖雅（Angelina）昨日（28日）在社交平台傳來好消息，上載與初生嬰兒的合照，並興奮地寫道：「我造了個人啊啊啊」，正式宣布榮升人母，分享成為「超高齡產婦」的喜悅，卻未有公開BB的性別。

張暖雅臉上掛幸福笑容

張暖雅分享的影片，見到身在醫院，穿上粉紅色衣服，躺在床上抱住出生不久的BB。素顏的張暖雅看起來精神飽滿，皮膚白滑，臉上掛住幸福笑容，狀態極佳。而懷中的BB則用粉紅色包巾包住，輪廓精緻頭髮又濃密，正在熟睡樣子十分可愛。

相關閱讀：港產片艷星再婚高齡懷孕3度現不良孕史 為保胎躺平自嘲似豬：超高齡給小鮮肉生頭胎

張暖雅於2012年出道，曾演出內地劇《愛情公寓3》，來港發展期間，拍攝《一路向西》、《喜愛夜蒲2》大尺度電影，被定型「艷星」。張暖雅因網上瘋傳裸照，爆出負面新聞，之後又被爆秘嫁《一路向西》導演胡耀輝，去年突然公開婚照，宣布再婚。

張暖雅成「超高齡產婦」

張暖雅去年8月宣布懷孕，曾拍片提及自己年過40歲才陀B，成為「超高齡產婦」。張暖雅坦言年輕時沒有想過做人母，決定生育是因為「唔生就快冇得生」。張暖雅為保胎一度停工，並做羊膜穿刺檢查，每日做「廢人」躺到生產。

相關閱讀：「向西女」宣佈懷孕三個月 自嘲超高齡產婦 曾有裸照流出 婚後自封「乳山媳婦」

