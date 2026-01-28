鄭嘉穎曹敏莉分享與雪肌蘭20年緣份 開心品牌繼續冧莊成「至尊榮譽品牌大獎」 譚輝智自覺後生可以挑戰師兄姐紀錄

由劉陳小寶與陳細潔姊妹主理的雪肌蘭在「屈臣氏健康美麗大獎2025」中連續26年獲得「至尊榮譽品牌大獎」，王牌產品鯊魚丸更獲「榮譽產品大獎」，共十多項榮譽。劉陳小寶與陳細潔帶同代言人鄭嘉穎、曹敏莉及譚輝智亮相接受獎項，更分享合作長達20年的緣份。

雪肌蘭國際集團主席劉陳小寶(右)及副主席陳細潔，連續26年獲得「至尊榮譽品牌大獎」。

（左起）曹敏莉、鄭嘉穎、雪肌蘭國際集團主席劉陳小寶、副主席陳細潔、譚輝智及陳欣健齊齊出席「屈臣氏健康美麗大獎2025」頒獎禮。

鄭嘉穎變身「書僮」

鄭嘉穎代言產品與雪肌蘭合作進入20周年，笑言要多謝老闆，因自己與前公司TVB也只是合作16年，希望可以繼續合作，問20年來有加人工？他笑言是好友價、開心價，現在專心照顧三位囝囝，只能抽時間做心儀的工作如代言品牌活動。談到育兒，鄭嘉穎指大仔小學讀其母校，但當年他是英文教學，現在則是廣東話及普通話，因為大仔讀國際幼稚園，中文有點跟不上，直言是走錯一步棋，所以做「書僮」的他也頭痛。問到戥兒子心痛？鄭嘉穎直言心痛也沒辦法，現在是付出期，希望能迎來收成期，他指大仔抗壓性較高、較接受他的指導，反觀二仔個性不能強迫，所以幫他報讀國際學校，做開心的學生，亦因為兩位哥哥的中文根基，細仔今年9月選擇升讀本地幼稚園，希望學好中文，笑言是錯誤中學習，為兒子們花盡心思。談到太太陳凱琳重登最高收入KOL，鄭嘉穎笑言要恭喜她有位好老公，是她應得的好成績、是辛苦得來，他指太太是黃金衝刺期，自己50歲則是湊仔期，「為了頭家我要做防守突擊，有心儀工作再露面。」又指樂意做太太強勁後盾，「我在家做五指山，鎮住三隻馬騮！」

譚輝智愛上長跑

曹敏莉與譚輝智亦是代言人成員，曹敏莉同樣已合作20年，是鄭嘉穎師姐。劉陳小寶指在她選《港姐》時已睇中她，待曹敏莉完成首年合約即時傾合作，因鍾意她美貌與智慧並重，而譚輝智則是《中年好聲音》比賽期間已睇中他，被歌聲吸引更喜歡他唱《歸來吧》，整個比賽過程都戥他緊張。問譚輝智也想合作20年？他笑言好，20年以上也可以，自覺後生可以勝任，而代言雪肌蘭亦是他成為藝人後第一份工作。談到譚輝智瘦了？他指食保養品外，最近亦開始長跑，早前亦出戰馬拉松挑戰10公里，覺得完成賽事已不錯，雖然是慈善的原因而參與，但他也覺得跑出興趣，亦對唱歌有幫助。他預告3月將推出新歌，笑言已錄好半年，但要拍好MV才能推出。

