43歲富貴女星自爆戀愛29次 Hermès Birkin名牌包包隨處掉 豪遊澳門過生日

前女子組合Cookies「餅碎」區文詩（Angela），早年因壓力導致身體響警號，而淡出娛樂圈，直至近年才重返港台做DJ主持節目。甚少在幕前露面的區文詩被指生活卻越來越富貴，除了進駐市值為於西半山市值逾3千萬的千呎頂層連天台單位外，平日更以名車代步，以及擁有多個名牌包包，本月25日踏入43歲的她，日前就去澳門吃喝玩樂慶祝，大晒Hermès Birkin手袋，相當有貴氣！

區文詩吃喝玩樂歎世界

區文詩在IG分享到澳門過生日的照片和影片，並發文寫道：「Lil birthday getaway in Macau… 」。相中的區文詩不時將其名牌手袋落在當眼處，顯示出其個人身份已今非昔比。此外，她亦分享了多張她在餐廳飲紅酒品嚐美食，又有現場樂隊即場為她送上生日歌，當中還有在空中旋轉餐廳吃生日午餐，又去做SPA按摩，四出吃喝玩樂，闊太生活令人羨慕。

相關閱讀：息影女星現身香港會計師公會講座靚樣不變 淡出20年赴英變碩士 成為德勤高級審計員

區文詩30歲已有兩層樓在手

區文詩於2002年入行加入子組合Cookies，退團後於2003年曾到香港電台做DJ。有指區文詩投資有道，27歲就成為業主，30歲已經有2層樓在手。2015年到東京以約六、七十萬元港幣購入二百多呎單位放租投資。2019年5再以3,380萬元購入西半山年豐園，一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎，呎價28,308元。

區文詩情史一大籮

雖然區文詩星途平平，但感情生卻多姿多采，情史一大籮，她曾先後跟日籍男模鈴木仁、組合Soler成員Julio、張栢芝胞弟張柏文、美籍義大利金融才俊Peter，戀愛史幾乎遍佈全球。區文詩曾在電台節目中自爆戀愛經驗高達29次，因而被網民封為「雜食專家」。

相關閱讀：42歲前女團成員身形薄如紙！瘦到見骨惹健康隱憂 曾拍拖29次戀愛史遍全球