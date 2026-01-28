泳兒今年入行20周年盼開演唱會 搞好個唱再考慮人生大事 周殷廷想仿傚黎明企定定唱快歌

泳兒為美容活動擔任表演嘉賓，她坦言著重護膚，因未能打破晚睡惡習，早起工作唯有靠意志力還有護膚，她談到實在太喜愛在深夜人靜時思考，之前曾在深夜練歌而收到鄰居反映稱雖然唱得好聽但家人習慣早睡，她因此會在晚上11點前才練歌。

想練出馬甲線加腹肌

談到早前《聲秀》學員舉行演唱會，泳兒自認似怪獸家長「chur爆」一班學員，不過他們成為歌手後表現可以輕鬆些，笑指自己重溫比賽期間的相片，見到相中自己對住學員的樣子很惡。此外，今年泳兒入行20周年，她坦言想開騷但先要錄新歌，同時想身形更健碩，笑指自己外表柔弱但內在剛烈，最想練出馬甲線加腹肌，讚偶像鄭秀文身形好。至於今年會否考慮人生大事，泳兒表示人生路長，先搞好個唱。

計劃今年錄四首歌

同場的周殷廷笑言有留意Tyson Yoshi澳門演唱會很多飛bra，但自己想收「有溫度」的禮物，又透露計劃今年錄四首歌，若有六首就大滿貫，雖想挑戰不同風格曲風，但跳舞就交給專家，自嘲可像黎明擅長企定定唱快歌。



