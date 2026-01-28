Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泳兒今年入行20周年盼開演唱會 搞好個唱再考慮人生大事 周殷廷想仿傚黎明企定定唱快歌

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-28 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-28 HKT

泳兒為美容活動擔任表演嘉賓，她坦言著重護膚，因未能打破晚睡惡習，早起工作唯有靠意志力還有護膚，她談到實在太喜愛在深夜人靜時思考，之前曾在深夜練歌而收到鄰居反映稱雖然唱得好聽但家人習慣早睡，她因此會在晚上11點前才練歌。

想練出馬甲線加腹肌

談到早前《聲秀》學員舉行演唱會，泳兒自認似怪獸家長「chur爆」一班學員，不過他們成為歌手後表現可以輕鬆些，笑指自己重溫比賽期間的相片，見到相中自己對住學員的樣子很惡。此外，今年泳兒入行20周年，她坦言想開騷但先要錄新歌，同時想身形更健碩，笑指自己外表柔弱但內在剛烈，最想練出馬甲線加腹肌，讚偶像鄭秀文身形好。至於今年會否考慮人生大事，泳兒表示人生路長，先搞好個唱。

計劃今年錄四首歌

同場的周殷廷笑言有留意Tyson Yoshi澳門演唱會很多飛bra，但自己想收「有溫度」的禮物，又透露計劃今年錄四首歌，若有六首就大滿貫，雖想挑戰不同風格曲風，但跳舞就交給專家，自嘲可像黎明擅長企定定唱快歌。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
8小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
5小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
5小時前
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
11小時前
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
影視圈
8小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
12小時前