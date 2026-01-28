草蜢巡唱驚現「調咪」小插曲 阿智傑少默契轉身巧妙化解 終站強忍淚水圓滿落幕 

香港唱跳天團草蜢為期4年、遍及全球15個城市的《RE : GRASSHOPPER巡迴演唱會》，日前於廣州體育館舉行終極尾場，現場座無虛席，氣氛高漲。期間蔡一智與蔡一傑意外發生「調換咪高峰」小插曲，兩人臨場機智應變，順利化解，引得全場喝彩。寵愛歌迷的草蜢更將演唱會開場長達十餘分鐘的勁歌熱舞段落重新演繹，作為「終極安可」，寓意其「永不停步」的精神，為整個巡演畫下難忘句點。

四載旅程難捨歌迷



開騷前，草蜢三子非常敬重的已故前輩羅文，其兩位家姐前來捧場，兩特意到後台為草蜢送上禮物打氣，三子以極具紀念價值的親筆簽名「演唱會通行證」作回禮，氹得她們非常開心，高呼：「好鍾意！」

草蜢以一連串勁歌熱舞為演唱會揭開序幕，《華麗舞台》、《三分鐘放縱》等名曲前奏一響，全場觀眾站起來，揮動螢光棒又唱又跳，氣氛高漲。唱到《紅唇的吻》時發生了「調轉咪」的小插曲，事後傑少親述當時情況：「我哋兩兄弟支咪竟然調轉咗！我一唱嘅時候發現（耳機）聽唔到自己把聲。」阿智補充說：「我唱嘅時候（耳機）冇咗聲，我估究竟我支咪去咗蔡一傑定蘇志威度，然後發現蔡一傑個眼神好奇怪，於是我就跳咗上佢個台度。」傑少激動笑說：「你唔知係我咩？我已經打晒眼色畀你喎！」兩兄弟以一個華麗轉身，巧妙地交換咪，執生過程流暢自然，連在旁的蘇志威表示毫不知情，非常搞笑。

演唱會尾聲，草蜢演唱《世界會變得很美》時，全場歌迷亮起手機燈，一片星海，場面震撼又感人。由於演唱會歌單需要事前報批，所以未能即興演唱歌迷點唱的歌曲，阿智抱歉說：「要同廣州嘅觀眾講聲『寶貝對不起』，你哋想點唱嘅歌，喺社交平台話畀我哋知，4月尾香港紅館演唱會唱畀你哋聽。」寵粉的草蜢不讓歌迷失望，閃出妙計，決定將演唱會開場逾10分鐘的勁歌熱舞部份，再跳唱一次送給在場歌迷，作為「終極encore」！阿智高呼：「重頭再嚟過，真真正正嘅Encore，草蜢嘅文化就係永遠Non-stop，成個Tour呢四年入面未見過呢個場面。」

