胡子貝拍新歌MV與神秘靚女拖手好緊張 馮熙燮想做主持介紹美食 柯雨霏認口才唔好要時間訓練

馮熙燮、柯雨霏和胡子貝今日（28日）為TVB賀年節目《新春保良迎金馬》綵排，3人合唱黃淑蔓的《致未來的我》，望於新春為大家發放正能量，馮熙燮直言未有機會於節目中唱新歌感可惜，幸好之後有不少商演活動能唱新歌。3人於農曆年前後亦會一起工作，笑言大家在這段期間會瘋狂見到他們。

女主角身份保持神秘

胡子貝透露新歌《情完節》預計下月中推出，日前已拍了MV，他對女主角身份保持神秘，只表示是大家都認識的靚女，又說MV中有拖手場面，畫面上很甜蜜，但他於拍攝時很緊張，因從未拍過類似場面，馮熙燮和柯雨霏先後推出了新歌，但MV都只由自己演出，問他們可想之後的歌曲有男、女主角？柯雨霏表示要看歌曲類型，任何人都想合作，情歌和憎恨的歌，男主角都會不同，旁邊的馮熙燮笑指應會被柯雨霏選中合作憎恨的歌，因自己經常寸她。

一講食即雙眼發光

講到《聲秀》學員布子殷有份主持音樂節目，馮熙燮表示都想做主持，稱日前做了一個電台節目，由於內容與食物有關，他即時感到自己的狀態都有不同，連主持人都說他講起食就雙眼發光，「減肥有減肥嘅好，但食嘢都有正嘅一面，所以都想係呢度集下氣，睇公司會唔會有個節目畀我去唔同國家，向大家介紹當地美食，出發前就會節制一下，之後就可以盡情食。（新年會忍口？）我比較少食新年糕點，但我識整蘿蔔糕，之前喺外國，因為封關就整咗好多蘿蔔糕送俾朋友，但我自己無食。」至於胡子貝表示要練好廣東話先可以做主持，怕會引起不必要嘅誤會，柯雨霏自覺口才和應變能力唔好，需要時間訓練。