79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半

79歲的陳嘉儀早於1971年報讀第一期TVB藝員訓練班入行，演出《小婦人》、《家變》、《千王之王》、《孖生姊妹》等劇集。陳嘉儀曾在90年代息影，千禧年代重返幕前，演出《金枝慾孽》、《法證先鋒》等劇集，直至2008年約滿TVB過退休生活。久未露面的陳嘉儀近日接受資深傳媒人汪曼玲訪問，大談丈夫離世後的生活。

陳嘉儀生蛇後抵抗力差

資深傳媒人汪曼玲昨日（28日）在其YouTube頻道《快拍．曼鏡頭》公開陳嘉儀訪問。陳嘉儀透露剛從珠海返港生活一年，卻病足十個月：「我搬屋啦、pack嘢啦、又搬出搬入，都係一個人做，咁就太辛苦，結果個免疫力就降低。生蛇，喺個口、喺個鼻，跟住生上眼。」陳嘉儀曾睇中、西醫及眼科，慶幸沒有留疤痕，但現時抵抗力低，經常傷風感冒。

陳嘉儀提起亡夫相識經過，一臉甜蜜又多度讚老公好靚仔。陳嘉儀透露因為做演員好忙，沒有時間拍拖，但因為媽媽話「千祈唔好超過三十歲啊！」結婚，因此在28歲獲介紹認識丈夫，二人拍拖半年便決定結婚。陳嘉儀憶述第一眼見到老公時，沒有一見鍾情，二人食完飯後，覺得男方不喜歡講嘢：「好靜嘅，眼大大、鼻高高，好似高竇咁，咁我咪算但囉，冇理由女仔追男仔㗎嘛。」

陳嘉儀讚老公靚仔成熟

陳嘉儀指老公靚仔又成熟，加上在英國大學畢業，條件不錯，二人互請食飯後，有一次到新界食飯，老公卻被牛追：「佢好驚，我諗『一個大男人，驚俾隻牛追都咁驚嘅？』走咗上涼亭，佢仲企咗上張凳度。個樣就好搞笑囉，我覺得好笑，呢個人都幾幽默、幾funny喎，咁改觀咗。」陳嘉儀與老公當年住附近，有一次主動跟對方提出結婚，二人便夾八字，陳嘉儀笑說：「佢返去同我講，『我爸爸夾過喇，佢話你時辰八字呢，年、月、日、時，年、月、日都唔好得，係時辰就好夾喎，所以就可以結婚喇。』」

陳嘉儀放棄插喉搶救老公

陳嘉儀當年因大批朋友移居加拿大生活，令她心動而到當地，老公則因為工作而做空中飛人，因而忽略糖尿病問題。陳嘉儀62歲時選擇退休，是想花時間陪伴患病老公：「因為佢糖尿病好嚴重，個醫生話佢心衰竭、腎衰竭，已經係差唔多，所以我咪唔做囉。結果我都係陪伴咗佢九年，佢先至走。」陳嘉儀視丈夫為唯一人生伴侶。

對於丈夫離世，陳嘉儀一度哽咽，指當時醫生跟她表示丈夫不能出院，並要決定是否插喉搶救：「點救呢？係喺個喉嚨插入一條管，入去個肺嗰度，俾氧氣佢，但係佢唔會好返，即係延長佢幾日嘅生命。」陳嘉儀有感搶救會令丈夫更痛苦，最終選擇放棄：「佢要24小時擘大個口（插喉），咁我話如果最後嘅時候，我唔需要做最後呢一步救佢，等佢順其自然咁離開囉。」但陳嘉儀的決定不獲兒子支持，更被責怪「點解有得救你唔救爸爸？」陳嘉儀還為此考慮到自己的將來。

陳嘉儀獨自珠海生活五年

陳嘉儀到珠海獨自生活五年，原來與老公離世有關，因為睹物思人喊足一年半：「佢走咗之後我喊咗一年半，有一日我望住塊鏡，喺廁所度，『點解我咁醜樣嘅？』我以前成日都笑㗎，唔憂心嘢㗎。有兩條紋出咗嚟，個樣咩叫『苦瓜乾』咁嘅樣啊？就係我嗰個樣。嘩！我唔可以再係咁嘅生活落去，我仲要生活㗎嘛。咁我就唔再喊喇。」

