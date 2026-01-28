MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》澳門演出宣布取消 演出名單曾因日籍嘉賓變動開賣2分鐘急煞停

韓國音樂盛事MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》原定於今年2月7及8日在澳門戶外表演區舉行，但日前已有消息指，因演出團體的日本成員無法參與，而傳出活動可能會被取消，當時大會仍持續公開第二輪演出名單，並在1月27日中午12時公開售票，沒料到開賣僅2分鐘就出事。

MBC今日（28日）透過官方公布原定在2月7及8日一連兩天舉行的《Show! 音樂中心 in MACAU》正式取消：「在綜合考量當地情況及各項相關條件後，不得已決定取消本次活動。對於期待《Show! 音樂中心 in MACAU》的廣大粉絲及相關人士，我們致上最誠摯的歉意。未來若能營造更穩定的環境，將會再度檢討推動演出的可能性。」

LE SSERAFIM多日籍成員受影響

MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》原分兩日在澳門舉行，原先有份演出的女團LE SSERAFIM與izna因有兩名以上日籍成員，最終無法參與，而男團KickFlip及ENHYPEN只有1人是日籍成員，因此未受影響。

相關閱讀：BTS演唱會2027香港站丨世巡日子曝光 明年3月來港舉行三場演出

最終落實名單為，2月7日有ALPHA DRIVE ONE、ENHYPEN、KickFlip、STAYC、WayV、xikers。而2月8日陣容更強勁，包括BOYNEXTDOOR、Hearts2Hearts、MARK、n.SSign、TEN、Xdinary Heroes、ZEROBASEONE。而TWS成員DOHOON、Hearts2Hearts成員A-NA，以及ZEROBASEONE的金奎彬與章昊擔任主持。

售票網顯示404 Error

不過昨日（27日）中午在UUTIX及澳門售票網公開發售時，僅開放兩分鐘便宣布中止售票，並通知退票。主辦方以「因部分不可抗因素，預售時間待定」，暫停售票。而今早仍然可在澳門售票網及Trip.com見到的活動消息，到下午已在網上消失，顯示「404 Error 此頁面不存在」。