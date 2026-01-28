天下無不西之閨蜜丨黃智雯楊詩敏不捨落幕 觀眾笑足全場盼原班人馬推續集

由「最吵閨蜜」黃智雯（Mandy）與楊詩敏（蝦頭）領銜主演的港式爆笑舞台劇《天下無不西之閨蜜》，一連15場演出日前圓滿結束，場場爆滿，反應熱烈。尾場謝幕時，兩位主角與導演除了感謝觀眾及台前幕後團隊，也不忘為正在上映的電影《今天應該很高興》及賀歲片《金多寶》宣傳，而《金多寶》導演與演員更是當晚座上客。謝幕的最大驚喜，莫過於原本僅由Mandy與三位女演員合唱《友情歲月》的環節，臨時加插了終極彩蛋，蝦頭突然驚喜加入，與四位姊妹一同獻唱，更有劇中Oppa演員即場Beatbox伴奏，將現場氣氛推至頂點，為整個演出劃下完美而歡樂的句號。

演出結束後，兩位主演直言非常不捨。蝦頭表示：「「好耐冇做過喜劇，今次挑戰好大，但鍛鍊好多。觀眾嘅Feedback話笑到人仰馬翻，聽到好開心，因為而家要令觀眾笑得出真係好難，但佢哋可以笑足兩個鐘，我覺得好正。」Mandy也感慨道：「15場眨吓眼就完成，尾場觀眾反應特別熱烈，掌聲好大，係一個完美嘅Ending。我自己好恨做喜劇，雖然喜劇好難做，但今次遇到一班優秀演員，最開心係可以帶到歡樂俾觀眾，見到佢哋滿足嘅笑容，作為演員好滿足。」她更透露劇組每晚演出前都會設定秘密任務，增加互動與新鮮感，並特別感謝幕後團隊照顧她這位「論盡」演員，避免她摸黑撞牆或弄壞道具。

劇中不少爆笑場面源自排練時的即興創作，例如Mandy引發全場大笑的「表凳」動作，便是與導演和蝦頭對戲時激發的神來之筆。Mandy笑說：「冇特別練過，原來我都做到！」她表示最大的挑戰，反而是如何流暢且恰到好處地演繹劇中的粗口對白，為此在家反覆練習。蝦頭也大讚Mandy：「現場好多男士都話呢個動作好難，佢仲做到咁多下，好犀利！」對於Mandy而言，這次演出是一大突破：「今次跳出咗以往認真、斯文嘅形象，展現另一面俾觀眾。有觀眾DM我話好鍾意聽我爆粗，我覺得好搞笑又好開心。」她認為喜劇最難掌握節奏，而觀眾的笑聲與掌聲正是演出不可或缺的一部分。

想再挑戰角色

蝦頭在劇中一場情挑Oppa的「突然一爆」戲份，反差極大，令觀眾印象深刻。她解釋道：「我哋讀完劇本覺得嗰場爭個突破位，想我嘅角色有個大爆發。同導演商量後試咗好多演繹方式，最後覺得見好就收，呢個版本最適合。」被問到未來想挑戰的角色，蝦頭笑言想到一個創舉，不如和Mandy交換角色。並表示希望有機會挑戰舞台劇中較少見的奸角，尋求突破。

期待有埋電影版

兩人雖是第二次合作，但透過這次日對夜對的排練與演出，關係更進一步。Mandy說：「我同蝦頭性格好夾，相處得好舒服，大家又好鍾意研究戲。」蝦頭亦深感珍惜：「排練時大家互相認識深咗好多，我蝦碌時Mandy救我，佢蝦碌時我救佢，練出默契。真係好唔捨得，第15場好似做得最準確嗰場，但就要完結。」面對極佳口碑與觀眾的熱烈要求，兩位主演均強烈表達希望原班人馬能夠重演甚至推出續集。Mandy期待道：「希望有2.0、3.0、4.0，最好有埋電影版！可以繼續帶開心俾觀眾，甚至衝出香港，同其他地方嘅朋友分享呢份歡樂。」蝦頭同樣希望更多觀眾能體驗這齣劇的魔力：「希望有重演機會，等更多觀眾可以感受到呢種歡樂，笑足兩個半鐘，有個輕鬆愉快嘅晚上。」

