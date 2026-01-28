澤尻英龍華被爆與細14歲男友春季在小島結婚 視對方為長遠交往對象已見家長 曾歷一段婚姻只維持2年

39歲日本女星澤尻英龍華日前被爆有新歡，對象是小14歲的男友，更被指於今年春季舉行婚禮的消息，預計在偏遠島嶼舉行小型婚禮，屆時僅邀請親友參加。據日媒《FRIDAY》報道，澤尻英龍華與男友穩定拍拖，但男方目前居住在距離東京超過1,000公里的偏遠島嶼上，2人計劃在男方家鄉舉行婚禮，屆時僅邀請親友參加，消息未獲澤尻事務所確認，但已成熱話。

19歲憑《一公升的眼淚》爆紅

島上居民透露澤尻英龍華過去時常造訪小島，探望居住在當地的友人，並在一場聚會認識了現任男友，「去年夏天開始，2人在開往島嶼的船上相處得就像戀人一般甜蜜，那時候應該就已經發展成戀人關係了。」澤尻英龍華男友被指陽光健談、有禮貌，與家人感情融洽。澤尻英龍華都視對方為可長遠交往的對象，已帶男友見過母親。澤尻英龍華的情史頗為坎坷，19歲時主演《一公升的眼淚》爆紅，22歲結婚，卻在24歲離婚，34歲時因吸毒入獄，直到38歲才重新復出，去年末與男友被拍到共同跨年，非常甜蜜。