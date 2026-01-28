張與辰帶團目標衝出亞洲 被指係TVB「金蛋」：無計算收入 與陳松伶合作音樂會獲阿媽來港力撐

張與辰到灣仔出席旅遊活動，獲馬來西亞旅遊促進局（香港分局）委任為「馬來西亞旅遊專員」，並成為旅行社代言人，張與辰更即席炮製拉茶。談到雙喜臨門，張與辰開心表示，自己也喜歡四處旅遊，也想走遍馬來西亞不同地方，他指過去一年也有帶團旅遊，去過潮汕、佛山、馬來西亞等地，接下來也會帶團去台灣，談到帶團都被秒殺，他開心多謝大家支持他，也想帶大家去不同的地方，目標是衝出亞洲。

沒想感情事要專心工作

張與辰指去旅行除了休息外，更重要是體驗不同地方的人生，笑言在不同地方，都會嘆足中午晚三旅，即使工作再忙，只要有2、3天假期也想出走。問到是否久未放假？張與辰笑言是，多久都忘記了，但即使忙工作都開心，只要開心便不會有返工的感覺。這周他將推出新歌，談到他以半年一首歌的速度，在眾多《中年好聲音》成員中稱冠，更被指是TVB眾多歌手中的「金蛋」，張與辰笑言沒計算收入，對數字沒有太大感覺，笑言經歷過不夠錢用，被家人及歌迷關心照顧的日子，「現在不用為交租擔心，但就不知道每日要食甚麼，因為屋企附近選擇太少，哈哈！」他指過去十幾年沒有零用錢給媽咪，現在是媽咪想要都買給她，問過年親自帶零用錢給媽咪？他指過年要忙與陳松伶合作的音樂會，這次媽咪也會來港支持，完成工作會帶她去看花。問為家中添桃花？他笑言想，因為代表有觀眾緣，但沒想感情事想專心工作。