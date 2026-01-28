Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因

影視圈
更新時間：13:30 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:30 2026-01-28 HKT

76歲的陳百祥（叻哥）家住九龍塘複式億元豪宅，又曾是澳門練馬師，亦試過從商，更4度經歷破產後翻身，可謂是娛樂圈的傳奇人物。近日網上曝光的一條陳百祥影片，因彭健新拍片爆兒時曾租用陳百祥屋企樓下開舖，經常聽到兩父子嗌交，揭出陳百祥有錢仔身份。

陳百祥崇拜做海關父親

陳百祥在影片中，提到自己4歲前曾是「富二代」，母親是包租婆，他對爸爸非常崇拜：「我細細個想跟我老竇學嘢，30、40年代（父親）係聖約瑟舊生會會長，我細個好崇拜佢，中英文都好好，佢係做海關嘅。」

相關閱讀：陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢

陳百祥童年時有工人服侍：「我4歲前，都每個人（兄弟姊妹）有一個工人，算係…（富二代喎？）係喇！即係食蝦餃鯁親，都叫工人幫我挖返出嚟嗰隻。」提到家道中落原因，陳百祥坦承與賭博有關：「我大個先知原來佢（爸爸）賭錢輸晒，主要係賭馬，所以而家我跑馬呢，其實我唔係好鍾意，我係為父報仇啫。」

陳百祥供養父親百年歸老

陳百祥從小就讀名校，直到中四時因唱歌荒廢學業，中五畢業後，與弟弟陳百燊、好友彭健新、譚詠麟、陳友、葉智強組成「溫拿樂隊」前身「The Loosers」。陳百祥表示自工作後，一直供養父親至90多歲離世：「每個月畀零用錢佢，我老竇養咗我十年八年，我就養咗我老竇幾十年。」

相關閱讀：陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前