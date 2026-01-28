趙薇高調現身直播間試水溫秒變黑屏 「劣跡藝人」魔咒疑因「違規」被禁

曾演出電視劇《還珠格格》的趙薇、范冰冰自被列入「劣迹藝人」後，已鮮有在內地公開露面。范冰冰近年轉型搞美容產品生意，又攻海外演藝圈，成功搵到出路，但同劇的趙薇日前曾露面試水溫，怎料連累直播間被封，突然變黑屏，引發關注。

趙薇曾傳死訊

趙薇早前被傳健康疑亮紅燈，左手臂有圓形物凸起，傳出懷疑有脂肪瘤，之後又因同名製作人去年患胃癌離世，驚傳死訊，趙薇最終更新社交網闢謠。趙薇自2021年被列為「劣迹藝人」後，已在幕前消失四年，最近動作頻繁，多度透過自家紅酒品牌直播間試水溫。

相關閲讀：49歲趙薇被傳患胃癌 更新IG證仍在生反擊「死訊」 近照曝光一句話暗藏玄機？

日前趙薇曾以文字、短片在直播透過連線形式出現，女主播曾表示粉絲聽到趙薇的聲音，有如過年般開心。而趙薇也表示：「我天天來，就天天像過年，就沒有甚麼值得慶祝了，我們選特定的日子連連線。」女主播又為趙薇戴高帽，讚其歌喉了得，趙薇感嘆未曾開騷：「有生之年，大家就活久一點，總會等到。」

趙薇表現亢奮

不過趙薇多度試網民反應後，到日前凌晨時分現身直播間， 妝容加上悉心打扮，明顯高調現身。趙薇的出現曾為銷量帶起作用，或因為久違露面，趙薇全程表現亢奮，對女主播親親抱抱舉止親暱，未幾直播間突變黑屏，顯示「該直播間因違規已被封鎖」。

趙薇安撫粉絲

趙薇之後在以錄音短訊安撫粉絲，又提到：「不能跟你們再連線了」。有網民估計趙薇與女主播的親密互動不是關鍵，反而有機會因趙薇是「劣迹藝人」，而不能公開露面，才會發生今次事件。

相關閲讀：失婚金像影后15歲女樣貌罕曝光似晒爸爸？現身機場晒長腿大方任影 年花百萬讀瑞士名校