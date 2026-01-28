Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

趙薇高調現身直播間試水溫秒變黑屏 「劣跡藝人」魔咒疑因「違規」被禁

影視圈
更新時間：12:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-28 HKT

曾演出電視劇《還珠格格》的趙薇、范冰冰自被列入「劣迹藝人」後，已鮮有在內地公開露面。范冰冰近年轉型搞美容產品生意，又攻海外演藝圈，成功搵到出路，但同劇的趙薇日前曾露面試水溫，怎料連累直播間被封，突然變黑屏，引發關注。

趙薇曾傳死訊

趙薇早前被傳健康疑亮紅燈，左手臂有圓形物凸起，傳出懷疑有脂肪瘤，之後又因同名製作人去年患胃癌離世，驚傳死訊，趙薇最終更新社交網闢謠。趙薇自2021年被列為「劣迹藝人」後，已在幕前消失四年，最近動作頻繁，多度透過自家紅酒品牌直播間試水溫。

相關閲讀：49歲趙薇被傳患胃癌 更新IG證仍在生反擊「死訊」 近照曝光一句話暗藏玄機？

日前趙薇曾以文字、短片在直播透過連線形式出現，女主播曾表示粉絲聽到趙薇的聲音，有如過年般開心。而趙薇也表示：「我天天來，就天天像過年，就沒有甚麼值得慶祝了，我們選特定的日子連連線。」女主播又為趙薇戴高帽，讚其歌喉了得，趙薇感嘆未曾開騷：「有生之年，大家就活久一點，總會等到。」

趙薇表現亢奮

不過趙薇多度試網民反應後，到日前凌晨時分現身直播間， 妝容加上悉心打扮，明顯高調現身。趙薇的出現曾為銷量帶起作用，或因為久違露面，趙薇全程表現亢奮，對女主播親親抱抱舉止親暱，未幾直播間突變黑屏，顯示「該直播間因違規已被封鎖」。

趙薇安撫粉絲

趙薇之後在以錄音短訊安撫粉絲，又提到：「不能跟你們再連線了」。有網民估計趙薇與女主播的親密互動不是關鍵，反而有機會因趙薇是「劣迹藝人」，而不能公開露面，才會發生今次事件。

相關閲讀：失婚金像影后15歲女樣貌罕曝光似晒爸爸？現身機場晒長腿大方任影 年花百萬讀瑞士名校

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
18小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
5小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
19小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
21小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
18小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
2026-01-27 12:28 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
15小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
7小時前