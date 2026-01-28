前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒

54歲兩屆金像獎影后袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）於2001年結婚並育有一個兒子張慕童（魔童），張慕童多年來是外界焦點，皆因他盡得父母真傳的超強基因，一對眼睛炯炯有神，五官深邃，顏值超越爸爸張智霖，比父母還要有星味。

張智霖一家三口準備出發外遊

近日有網民在香港機場捕捉到張智霖一家三口準備出發外遊，長髮女友未有同行。照片中，張慕童身高達185cm，一雙大長腿尤其吸睛，即使戴著口罩，星味依然難擋，引得網民紛紛大讚：「盡得父母優良遺傳」、「這身高，不出道真的浪費了」、「又高又帥，星二代果然不同凡響。」

張慕童外貌盡得父母真傳

張慕童去年中學畢業後到了英國讀書，已經長大的張慕童與時下年青人一樣，經;常在社交平台分享生活日常，曾在IG限時動態貼上與友人夾BAND和編曲的短片，歌曲旋律聽起來水準不俗。雖然張慕童外貌盡得父母真傳，但唯獨欠缺演戲方面的基因，袁詠儀亦曾稱兒子對編曲有興趣，作為父母當然擔心兒子日後謀生問題：「大學生活後就要面對自己人生，最緊要開心，搵到自己鍾意嘅嘢，佢而係獨立個體，做阿媽嘅理唔到咁多，後面嘅路等佢自己去行。」早前張慕童更在IG Story「洩蜜」，在聖誕節疑與長髮女友溫馨的約會，他們在公園裡浪漫散步，童心未泯地一起玩搖搖板和盪鞦韆，畫面洋溢著青春的甜蜜氛圍，從特寫鏡頭可見，女方眼大大、五官標緻，氣質相當清純，身高與魔童相約。張智霖過去曾公開表示，不但鼓勵兒子戀愛，更急著抱孫，認為這是一個學習如何包容、如何讓對方開心的重要過程。

袁詠儀與兒子關係得來不易

袁詠儀亦曾說過如果兒子拍拖都沒有辦法，她曾見過阿仔的女友人：「見過一次面，不過唔講喇，阿仔又話我爆佢啲嘢，佢男男女女嘅朋友我都有過目，OK嘅。」袁詠儀還笑指若阿仔陪女友不陪她也不會呷醋，經常笑阿仔「有異性冇人性」，也明白兒子這年紀開始獨立要擴闊生活圈子，深明做媽媽在適當時候要放手。事實上袁詠儀與兒子關係得來不易，曾經因為「一言堂」與兒子關係很差，甚至出現抗拒，結果坦言兒子曾向張智霖提出要求換過一個媽咪，試過高壓管治令兒子逼出情緒病，經過醫生診斷，袁詠儀終明白是自己問題，只因她太自我中心，給予兒子太大壓力，繼而影響張慕童的行為及情緒，結果袁詠儀聽從醫生建議，努力修補母子關係，兩人相處如朋友，要明白父母不一定是對的，學懂聆聽兒子的想法。

