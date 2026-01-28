80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲

現年88歲、出身演藝世家的梁葆貞早年在TVB經典處境劇《香港81》系列中，因飾演「順嫂」一角、《餐餐有宋家》飾演「宋金」姑媽而深入民心。梁葆貞十六歲便入行做粵劇，爸爸是香港已故演藝名宿，有「南洋粵劇界四大天王」及「丑生王」之稱的梁醒波（波叔）。

梁葆貞今次返港身形消瘦了不少

梁葆貞在1995年移居加拿大安享晚年，退休逾30年的她不時返港避寒兼與昔日的圈中好友聚會，日前與胡楓、吳麗珠和葉尚華等聚舊，雖然梁葆貞今次返港身形消瘦了不少，幸好依然精靈活潑，令人勾起了不少昔日回憶。

梁葆貞曾透露父女情不算深厚

16歲入行的梁葆貞雖然有猛料爸爸，但梁葆貞沒有完全依靠父親，她曾透露父女情不算深厚，入行不久到內地發展，成為花旦後在順德劇團演粵劇，10多年後與任職醫生的老公帶同一對仔女返港生活，但因老公醫生資格不被承認而未能在港從醫，只能在診所「幫頭幫尾」，所以主力靠梁葆貞養家。即使爸爸在香港有人脈，梁葆貞堅持自力更生，不過因當年已42歲再加上不懂英文，難以搵工，幸好最後在婚紗公司找到工作，陪新娘試婚紗，而梁葆貞亦能力出色，所以收入都不錯。其後TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元，由《香港81》一直做到《香港86》。

梁葆貞四代同堂婆媳關係融洽

梁葆貞曾說為了省錢供子女讀書，放工就去買菜，煮完飯還要洗衣服，幸好一對仔女竹很生性，在大家的努力下，不僅將子女撫養成人，更成功供女兒到加拿大讀書、兒子去台灣讀書，如今子女學業有成，實在是苦盡甘來！梁葆貞早年已隨細女移民加拿大，大仔仍在香港生活，而且已經四代同堂，有兩名內孫、兩名外孫與及一個曾孫，新抱更加「好到加零一」孝順又能幹，婆媳關係融洽，從未爭吵過。談到目前身體狀況，梁葆貞曾稱試過兩度在家中跌倒，所幸沒有大礙，而且三高中雖然有兩高，但仍腰板直直，並指沒有骨質疏鬆的問題，梁葆貞更坦言不要長命百二歲，「百二歲冇得健康㗎，要瞓喺牀上等人餵，最好瞓瞓下覺夢遊走！」

