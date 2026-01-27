Kiri T 3.14澳門舉行演唱會 以音樂探索「I人」內心 大膽編曲重新演繹經典歌

唱作歌手Kiri T 將於3月14日在澳門百老匯舞台，舉行《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》，今次演出是Kiri T深入探討內向者「I人」（Introvert）情感世界的聽覺與心靈體驗。

「距離」和I人緊緊相扣

Kiri T覺得「距離」同I人係一種緊緊相扣嘅關係，好多人覺得內向者需要保持距離，這固然沒錯，但Kiri T相信他們同樣渴望被理解：「I人一樣渴望愛與聯繫。他們的溝通方式或許更內斂，未必喜歡漫無目的的閒聊，但這不代表他們喜歡遙遠的距離。相反，與內向者相處可以好近，是一種深入而親密的交流。」

為內向朋友帶來安全空間

正是這種對「距離」的深刻理解，成為今次演唱會的核心理念，Kiri T 希望打破舞台與觀眾的隔閡，創造一個既容許細語低迴、亦擁抱澎湃爆發的空間，讓每種情感都能自在流動，又希望在演唱會上，為所有觀眾尤其是內向的朋友，帶來一個安全、舒服的空間，讓大家可以盡情感受自己的情緒，自由表達，甚至選擇不表達，Kiri T說：「因為情緒本身沒有對錯，每種狀態都應該被尊重。」而今次除了演唱個人作品外，Kiri T 更預告將在演唱會中重新演繹多首經典歌曲，並進行大膽編曲，笑言：「這是我最興奮的環節！我好鍾意幫唔同嘅歌着一啲新衫。有時編曲後可能完全不像原版，希望大家唔好嚇親！」