Victoria Beckham 獲頒藝術與文學騎士勳章 全家到場力撐 妮歌娜上載與Brooklyn恩愛片示威味濃

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-27 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-27 HKT

在家變鬧劇越演越烈之時，碧咸嫂Victoria Beckham於當地時間周一在巴黎獲頒授藝術與文學騎士勳章。其老公碧咸（David Beckham）、二仔Romeo和其女友Kim Turnbull、三仔Cruz及其女友Jackie Apostel，以及細女Harper都有出席頒授儀式力挺她。

不少名人曾獲頒授勳章

藝術與文學勳章是法國政府為表彰藝術家、作家和文化人士對藝術和文學的個人貢獻而設，之前就有不少名人曾獲頒授勳章，包括祖迪羅（Jude Law）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、Selena Gomez、《沙丘瀚戰》系列導演Denis Villeneuve、成龍、張藝謀、杜琪峯、鞏俐、梁朝偉等等。而這次亦是Victoria繼2017年獲頒授大英帝國官佐勳章（OBE）後，再次獲授勳，的確可喜可賀。

甜蜜地感謝老公碧咸

在授勳儀式上，法國文化部長Rachida Dati親手將勳章別在Victoria襟前，她更盛讚Victoria的時尚才華，並說道：「你為數百萬年輕女孩展現了全新的自我形象。對許多人來說，你是真正的榜樣，激勵着我們每個人去體驗自由和大膽嘗試。」Victoria致辭時除了感謝其工作團隊，亦甜蜜地感謝老公碧咸「看到了我對這份事業的熱情，以及我決心打造一個我們都能引以為豪的事業」，她續道：「感謝我的父母和孩子們，他們一直相信我的願景。」除了家人們現身支持之外，其好友如《Vogue》全球編輯總監Anna Wintour、90年代頂級超模Helena Christensen都有現身儀式。

Brooklyn、Nicola未有出席授勳儀式

至於已跟家人反目的Brooklyn及其妻妮歌娜佩絲（Nicola Peltz），當然未有出席老媽的授勳儀式。在儀式舉行前數小時，妮歌娜更在TikTok分享與Brooklyn的甜蜜視頻剪輯，以及他們與愛犬共度溫馨時光的場面，似乎頗有跟奶奶示威的意味。

