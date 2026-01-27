Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie@BLACKPINK自認是《換乘戀愛4》忠粉 Viu 29日播出特別篇重現刪減畫面

影視圈
更新時間：21:15 2026-01-27 HKT
韓國「戀綜天花板」《換乘戀愛4》終於在上周揭開震撼結果，BLACKPINK成員Jennie作為驚喜嘉賓現身最終回，為這場情感風暴畫下閃亮的句點！而本季誕生了兩對破鏡重圓、兩對成功換乘的情侶，更在節目外上演狂撒糖分的真實續集。

Jennie笑言被Simon D拐來

近日BLACKPINK襲港登陸啟德開騷，掀起全港「粉墨」潮，日前成員Jennie壓軸亮相《換乘戀愛4》，亦引發全球粉絲熱烈討論！Jennie先興奮表示自己本來就是《換乘》的狂熱觀眾：「我現在坐在這裏感覺真的很神奇，感覺好像鑽到電視一樣，我是被（Simon D）拐來了。」目睹節目參加者的悲歡離合，Jennie亦不禁感性道：「因為那是年少時熾熱的愛情，所以我反而覺得，彼此將這份感情珍藏在心底的模樣會更珍貴；比起重逢後讓這份愛被破壞，不如這樣存在吧。」

而為了回饋換乘迷的支持，Viu將於29日播出《換乘戀愛4》特別篇，四位主持人－Simon Dominic、李龍真、金叡園和Yura再次齊集攝影棚，一同收看正片中未能呈現的刪減畫面，以更加立體的方式展現他們情感脈絡和發展。

