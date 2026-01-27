84歲盧海鵬開騷前夕獲巨星派利是打氣 禁止嘉賓台上做一事否則叫人收咪

《盧海鵬鳴金收咪演唱會》」今晚（27日）在尖沙咀文化中心舉行，盧海鵬開騷前在後台進行拜神儀式，獲眾多圈中好友到場支持。周潤發開騷前專程去探班，還送上意頭利市祝他演出順利。盧海鵬表示自己有繼續在家練跑才有聲唱歌，也少了病痛，笑言約周潤發一班跑友總是不齊人，自己幾十歲又跑不到馬拉松，驚有心臟病。

盧海鵬任由朋友爆料

盧海鵬多謝一班朋友在演唱會一齊唱，盧海鵬笑指自己一個唱不到最後，會任由朋友爆料，只要不講粗口，否則自己都想爆粗就會叫人收咪。談到拍杜琪峰新片，盧海鵬謂只跟李司棋拍了三日，仍在等開工，不知自己會否長命拍完，對於動作演員梁小龍日前離世，盧海鵬感慨稱二人相熟以前會一齊飲茶。

相關閱讀：：盧海鵬開騷玩即興無歌單 曾被批過唔到「79」靠周潤發帶跑打破 重提許紹雄離世倍感觸 : 師兄嚟！

黃日華和苗僑偉為盧海鵬助演

黃日華和苗僑偉為盧海鵬助演，黃日華爆當年同盧海鵬合作曾因講不好一句對白，拖累拍到凌晨三點都未收工而被盧海鵬「開咪」。苗僑偉則指自己高大黑實震懾盧海鵬因此未曾被他「開咪」。黃日華和苗僑偉會聯同戚美珍同台演唱，甚少演唱的苗僑偉笑言為今次演出勤力練足兩日歌。

黃日華為胡楓慶生不敢開唱獻聲

早前黃日華為胡楓慶生，他笑言不敢在對方的開唱獻聲，因他已有好多契仔和契女都唱得，又自爆早前跟明星足球隊到雲南麗江踢友誼賽有少少高山反應，問到作賽後慶功有雲南美女斟酒，苗僑偉指是當地傳統儀式，黃日華直言滴酒不沾所以避開，二人又指曾志偉向來玩都盡興，現在無所事事才最養生，苗僑偉指曾志偉工作幾十年，七十幾歲最好無所事事，得閒一齊打波、飲食、運動。

相關閱讀：盧海鵬感激古天樂多年默默支付醫藥費 憶周潤發、吳孟達藝訓班往事