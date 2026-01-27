Amy Lo今年目標開個人騷 預告與Jennie同台想向對方示愛 4年沒拍拖學識愛自己

盧慧敏（Amy Lo）到旺角出席活動，過去一年轉換跑道做歌手的她，在剛過去的兩個頒獎禮上都抱走獎項，她笑言公司為此投放心力，笑言有交代。Amy指過去歌曲巧合地以顏色為名，相信這個系列會在今年繼續，而自己最喜歡是黑色，覺得是代表自己最平淡的日常。2026年Amy希望與更多風格大膽的音樂人合作，也想嘗試外語歌，或在新歌中加入西班牙文，令媽咪可以聽得明白，「雖然媽咪聽不懂廣東話，但都有畀哥斯大黎加的親戚聽，也說很為我驕傲。」媽咪又建議她填詞，可以藉過世的愛貓為題，但她怕第一句已淚崩。

自稱不婚主義者

談到新一年想專注音樂？Amy笑言是，由模特兒跳到演員，當時是一頭霧水，而這次做歌手情況亦同樣，但若三者中選擇，她也會選擇做歌手。最近幾個月工作都在音樂上，但不需要好似電影與一大群團隊協調，亦可以投放更多屬於自己的想法在工作上，她自嘲作為藝人，相信大家都覺得她太正經太乖巧，沒有緋聞和新聞價值，問到是否沒拍拖？Amy坦言是不婚主義者，亦沒有拍拖的心，「我現在和自己拍拖，踏入第4年了，是和自己愛情長跑，我會覺得先學識愛自己，到與別人談感情時，才可以1加1大於2。」

想向Jennie說「我愛你」

Amy指今年目標是繼續出歌和開個人騷，「每年12月31日我都會寫一封信給自己，當中包括開騷這個目標，自己喜歡戶外騷，也喜歡像Waterbomb這種演出。（想上類似的演出藉比堅尼上陣？）都可以呀，因為我着甚麼大家都只聯想到健康，沒有性感，可以騷一下健康的鎖骨和腹肌！」而個人騷之前，Amy預告將於3月登上ComplexCon 舞台，將與Jennie@BLACKPINK在同一舞台上演出，她表示想唱自己歌，其他歌曲可能在社交平台投票，歡迎粉絲一齊點歌！」Amy指未在舞台上跳唱過，想藉今次舞台作第一次嘗試，問可會向Jennie打招呼？她希望以韓文講「我愛你」和跳一段BLACKPINK的舞。