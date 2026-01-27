35歲女星健康亮紅燈令人擔心 鼻血持續長流存隱憂 緊急停工需接受手術

韓劇《黑暗榮耀》飾演惡女空姐「崔惠程」打開知名度的35歲女星車珠英，去年才來港出席韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）。近日車珠英的經理人公司Ghost Studio在網上發緊急聲明，透露車珠英因健康問題要做手術，並暫停所有工作，專心休養。

車珠英因流鼻血持續治療

據車珠英所屬公司的聲明內容，提到車珠英長時間受到流鼻血問題困擾，經過精密的健康檢查，及持續治療後，醫療團隊判斷其狀況需要接受耳鼻喉科相關手術。車珠英已順利做完手術，正在恢復及進入觀察期。

車珠英主演的韓國驚悚電影《Sister》與男星李洙赫，明日（28日）在韓國上映，原定車珠英會出席電影宣傳，但車珠英因健康情況，已確定缺席所有後續的宣傳行程。經理人公公司表示，將以藝人的身體健康為最優先考量，全力協助車珠英早日康復，故暫時停工盼大眾諒解。

車珠英患病震驚網民

車珠英於2025年底曾到台灣高雄出席「亞洲明星盛典」（AAA）頒獎典禮，當時現身機場時，精神很好又親切地與粉絲揮手。因此突然傳出患病消息兼要做手術，引起不少網民擔心其情況。

