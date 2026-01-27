BLACKPINK演唱會丨何沛珈意猶未盡一睇再睇 俞可程成功搶到$3499 VVIP近距離見偶像



BLACKPINK《DEADLINE》世巡香港站在啟德主場館連開三場，吸引眾多圈中人捧場跟隨BLACKPINK喪跳，有些更不只看一場，昨晚(26日)尾場有份捧場的港姐何沛珈和陳楨怡均是一睇再睇，MIRROR成員Anson Lo同Jeremy結伴睇騷，《東張》女神俞可程(程程)更搶到$3499 VVIP超靚位近距離朝聖！

俞可程在VVIP企位大跳特跳

BLACKPINK《DEADLINE》世巡香港站VVIP企位門票索價$3499，但一度炒高至幾萬元一張，《東張》女神俞可程昨晚到啟德睇尾場，着粉紅燈芯絨外套的程程對鏡頭騷2張門票，被朋友問到坐哪裡，程程開心答：「VVIP呀！快啲入去喇！」程程在社交網連發幾條短片分享在VVIP企位大跳特跳，更跳到外套跌膊露小背心。

Anson Lo孖Jeremy跟BLACKPINK跳唱

而前晚看完第二場的何沛珈，意猶未盡昨晚孖游嘉欣再看尾場，兩個都跟主題着粉紅背心朝聖，高舉應援捧捧。陳楨怡在頭場已入場朝聖，昨晚再捧場悉心打扮，露臍貼身透視裝外綁BLACKPINK絲巾作裝飾。Anson Lo都有分享孖Jeremy朝聖，兩人齊齊跟BLACKPINK跳唱，明顯熟悉BLACKPINK歌曲，Anson Lo在Jennie演出時更驚歎得「O嘴」。

Rosé在尾場食咖哩魚蛋

BLACKPINK成員Rosé連日在演唱會上演香港地道小食吃播，繼雞蛋仔和港式奶茶，Rosé在尾場試食咖哩魚蛋，對鏡頭拎起一串魚蛋大咬一粒即豎起拇指大讚。昨晚Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé在《DEADLINE》世巡終站尾場表現不捨，Lisa在台上激動落淚，身旁Rosé上前擁抱給予安慰，二人牽手唱《Don’t Know What to Do》。Encore時，四女牽手感謝觀眾，Lisa更哭到要拿紙巾抹淚，Jennie強忍淚水，最後四女擁作一團，畫面令人動容。



BLACKPINK在世巡尾場表現激動，引發粉絲揣測BLACKPINK是否今年與所屬YG娛樂的團體合約期滿後不續約，這次可能是四女最後合體巡演，紛紛留言求她們不要解散。