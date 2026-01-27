衛蘭與炎明熹相隔5年師徒合體 暱稱對方「Baby Girl」寄語：飛得遠啲

衛蘭《OUT OF FRAME》世界巡迴演唱會汕頭站上周六（24日）舉行，亦是內地場最後一站，Janice每一站都希望邀請過去20年來，在她音樂路上相遇相知、別具意義的歌手做嘉賓，過往曾邀請古巨基、楊千嬅、許志安、側田、關心妍、李治廷、丁噹、JW王灝兒、衛詩、應昌佑、Mike曾比特、冼靖峰、李昊和李佩玲，而內地最後一站則請來她的「徒弟仔」炎明熹（Gigi），兩人的緣分源於2021年《聲夢傳奇》第一季，當時Janice擔任Gigi的導師，兩人建立師徒情誼，這晚師徒二人相隔5年合體，合唱Janice經典《My Love My Fate》，唱畢後Gigi說：「Janice老師！」反應不來的Janice 呆一呆，Gigi笑說：「你唔記得做過我老師喇？」引來全場笑聲。Gigi大爆Janice每次的開場白都令她很懊惱，「佢每次都會先問How are you？因為我唔知道應該點回覆，所以我每次都會答I'm fine thank you，哈哈！」

Janice一早已睇15歲的Gigi

回想Gigi參賽時的表現，Janice說：「你嗰陣15歲，咁細個就可以企喺嗰個舞台，面對咁多導師和評判，其實一啲都唔容易，但係你做得很好，好鎮定又好謙卑，好願意學習，同埋你內心好pure，我好鍾意你把靚聲，所以好期待見到你起飛，飛得遠啲！」隨後Gigi首次在內地獻唱全新作品《風旅》，更到台下欣賞至完騷，再到後台找Janice合照，Janice將相片放上社交平台，並標籤Gigi寫道：「I love my babygirl」原來參賽時，Janice已經私下暱稱Gigi做「Baby Girl」，Janice說：「一直都好欣賞Gigi ，見住佢第一次上台，佢係一路有進步，I'm just so proud of her， She's my baby girl， It was a really great memory. 」

Janice下月展開海外巡演

完成17場內地演出的Janice說：「《OUT OF FRAME》內地巡迴就已經完結，加埋馬來西亞站去咗12個城市，真係好多回憶，背後經歷咗好多嘢，可能有陣時會水土不服，但堅持就做到，身邊所有人都好鼓勵我呀，大家去一齊經歷，So it's such a great memory！發現原來自己都幾鍾意做巡迴演唱會，It's really fun！」同時《OUT OF FRAME》海外巡演即將展開，2月21日年初五舉行多倫多站，澳門站亦確定於3月21日登陸澳門銀河綜藝館舉行！