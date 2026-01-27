Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

衛蘭與炎明熹相隔5年師徒合體 暱稱對方「Baby Girl」寄語：飛得遠啲

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-27 HKT

衛蘭《OUT OF FRAME》世界巡迴演唱會汕頭站上周六（24日）舉行，亦是內地場最後一站，Janice每一站都希望邀請過去20年來，在她音樂路上相遇相知、別具意義的歌手做嘉賓，過往曾邀請古巨基、楊千嬅、許志安、側田、關心妍、李治廷、丁噹、JW王灝兒、衛詩、應昌佑、Mike曾比特、冼靖峰、李昊和李佩玲，而內地最後一站則請來她的「徒弟仔」炎明熹（Gigi），兩人的緣分源於2021年《聲夢傳奇》第一季，當時Janice擔任Gigi的導師，兩人建立師徒情誼，這晚師徒二人相隔5年合體，合唱Janice經典《My Love My Fate》，唱畢後Gigi說：「Janice老師！」反應不來的Janice 呆一呆，Gigi笑說：「你唔記得做過我老師喇？」引來全場笑聲。Gigi大爆Janice每次的開場白都令她很懊惱，「佢每次都會先問How are you？因為我唔知道應該點回覆，所以我每次都會答I'm fine thank you，哈哈！」

Janice一早已睇15歲的Gigi

回想Gigi參賽時的表現，Janice說：「你嗰陣15歲，咁細個就可以企喺嗰個舞台，面對咁多導師和評判，其實一啲都唔容易，但係你做得很好，好鎮定又好謙卑，好願意學習，同埋你內心好pure，我好鍾意你把靚聲，所以好期待見到你起飛，飛得遠啲！」隨後Gigi首次在內地獻唱全新作品《風旅》，更到台下欣賞至完騷，再到後台找Janice合照，Janice將相片放上社交平台，並標籤Gigi寫道：「I love my babygirl」原來參賽時，Janice已經私下暱稱Gigi做「Baby Girl」，Janice說：「一直都好欣賞Gigi ，見住佢第一次上台，佢係一路有進步，I'm just so proud of her， She's my baby girl， It was a really great memory. 」

Janice下月展開海外巡演

完成17場內地演出的Janice說：「《OUT OF FRAME》內地巡迴就已經完結，加埋馬來西亞站去咗12個城市，真係好多回憶，背後經歷咗好多嘢，可能有陣時會水土不服，但堅持就做到，身邊所有人都好鼓勵我呀，大家去一齊經歷，So it's such a great memory！發現原來自己都幾鍾意做巡迴演唱會，It's really fun！」同時《OUT OF FRAME》海外巡演即將展開，2月21日年初五舉行多倫多站，澳門站亦確定於3月21日登陸澳門銀河綜藝館舉行！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
5小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
7小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
4小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
5小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
7小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
3小時前