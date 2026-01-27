30歲「東張女神」睡容遭網民公開 引來性騷擾留言怒斥：尊重下自己同父母

30歲「東張女神」梁敏巧（Maggie）去年因真人騷《女神配對計劃》，人氣急升，連廣告及主持工作接踵而來。近日有網民搭車時捕獲梁敏巧，見到她一臉疲態，曝光女神私下真面目，怎料惹出有人留言性騷擾，引來梁敏巧霸氣反擊。

梁敏巧排滿工作

梁敏巧日前因為接近凌晨收工，翌日又一早要參加慈善跑，只休息數小時非常疲倦。有網民在Threads分享一張照片，見到紮起頭髮戴口罩的梁敏巧，身穿湖水綠外套，坐在港鐵車廂內「瞌眼瞓」，被網民拍下睡相都不知道，但雙手握實手機，未至於瞓到失去知覺。

網民分享梁敏巧的照片，透露巧遇經過：「上車冇耐隔籬條女瞌眼瞓，細心望吓，原來係東張Maggie，有幾下佢瞌到爭啲跌咗過嚟，我個心卜卜跳但發誓我真係咩都冇做過，不過就近睇佢皮膚真係幾好」。

而梁敏巧也有在帖文下證實是其本人：「喂好彩戴咗口罩你睇唔到我流口水，無計啦前晚11點收工，第二朝5點幾起身去完慈善跑再要去教琴，係攰同眼瞓嘅」，又轉發到IG限時動態：「呢個年頭有嘢做，感恩都嚟唔切了，辛苦同陰功喺我字典中，無嘢做先係辛苦同陰功」。

梁敏巧不平則鳴

有網民搞笑指樓主：「坐車嘅時候做乜東張西望呀」、「如果有做過就變咗你上東張」。不過有口痕友乘機留言性騷擾梁敏巧：「咪李（你）可以大庭廣眾地揸人麼，可以做到乜先」，梁敏巧為此回覆斥責網民：「咁都搵到位性騷擾人呀？尊重下自己同你父母啦！」

