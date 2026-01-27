周柏豪相隔7年回港開騷 揭見面會驚喜：唔輸紅館個唱

周柏豪個人音樂見面會《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》將於3月14日白色情人節舉行，首站選在香港啓德體藝館。相隔7年再回港開騷，柏豪直言：「真係有啲耐，屋企人、朋友都問，你幾時巡番香港呀？終於可以好開心同大家講，今次由香港出發！」見面會海報除了帥之外，亦充滿春天氣息，柏豪表示，「對男人來講，我到了40歲呢個年紀，我估應該展現到唔同的一面俾大家，一個新嘅綻放，所以我哋海報都係用綻放為題。」

柏豪表示製作越搞越大

第一站選在香港，柏豪表示：「當然係會有好多新構思，巡迴見面會已經做近兩年，之前都巡了好多城市，26年新的一次巡迴，係自己屋企第一站，個騷內容同製作真係越搞越大，因為係香港做騷限制同外面不同，好多嘢可以玩，所以今次係同上年個巡迴好唔同，規模與內容不斷豐富升級，完全不會比正規演唱會『少嘢睇、少歌聽』，甚至在心思、時間和力氣的投入上比以前演唱會更多。」

柏豪想學Tyson玩插水

對於新一輪巡演，柏豪自言放下一千分的力，全情投入跟導演研究，精心設計好多新環節。問有咩新刺激喺香港玩？例如除衫、插水或吊威也？柏豪笑道：「我都見到上次Tyson玩插水，如果我跳落台，大家係肯定接得住我，我唔怕跳㗎……哈哈！吊威也我都想呀，成日都好想試下台前拂去觀眾席個種感覺㗎！」又表示選址於啓德體藝館，也是與團隊一起挑選。香港站之後，柏豪會繼續世界各地新一輪巡演，「我係充滿期待㗎，今次會再去啲新城市，演出之餘又可以體驗不同文化旅程，讀萬卷書不如行萬里路嘛！」