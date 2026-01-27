敖嘉年難忘去青海拍攝現高山症 籌備懸疑劇本搵李佳芯做女主角：到時睇吓都好

敖嘉年、歐倩怡、江嘉敏及簡淑兒等昨晚（26日）到尖沙咀出席HOY TV節目《橫素全中國》首播宴，身為主持兼策劃的敖嘉年今次走訪中國不同城市介紹當地的素食文化及食材，茹素十多年的他指今次用了7位數、花了2個月的拍攝日去拍這個節目，走訪了雲南、青海、陜西及香港等地方，除了去貢山採「頭咁大」的野生黑松露外，亦去雲南石屏了解豆腐製作過程，最難忘的是去青海，因當地海拔3800米所以有高山症，夜晚睡覺時因呼吸不順扎醒。

忙於搞劇集和劇本

敖嘉年指希望節有第二季和第三季，因為有很多中國大陸的地方也未拍，自己現時忙於搞劇集和劇本，會交給HOY TV和馬來西亞電視台拍攝，由於自己是幕後出身，一有機會就開始寫劇本，問到什麼類型，他表示喜歡恐怖和懸疑故事，又指已跟歐焯文寫好劇本，而劇本亦已交了給馬來西亞方面，至於會否找李佳芯做女主角？他說：「到時睇吓都好，（演員有冇心儀人選？）搞好晒個劇本先，之後先再砌，我本身個人唔停得落嚟，趁仲有小小力氣繼續做。」