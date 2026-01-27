Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃曉明Angelababy離婚4年為兒子合體 「尷尬互動」曝光一舉動洩真情

影視圈
更新時間：13:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-27 HKT

黃曉明與楊穎（Angelababy）由拍拖到結婚，一直是外界焦點，二人傳婚變多時，終在2022年宣布離婚，之後已各有各生活。近日有內地網民爆料，指黃曉明與Angelababy分開四年，為慶祝兒子「小海綿」9歲生日罕見合體，引發網路熱議。

黃曉明Angelababy零交流

有網民拍到黃曉明與Angelababy陪囝囝去上海迪士尼樂園，二人均打扮低調，戴口罩以全黑造型上陣。雖然網民見到黃曉明與Angelababy接近零交流，黃曉明走在前方開路，而Angelababy則拖住小海綿跟在身方，其間兩母子有講有笑。

相關閱讀：Angelababy顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽

玩完一日後，一家三口離開時，Angelababy將一袋物品遞給前夫，又在帶小海綿離開前，叫囝囝向爸爸黃曉明道別。不少網民睇片後大讚二人保護兒子展現默契，盡足父母責任，陪伴兒子成長：「離婚典範」、「兩人可以放下尷尬專注於孩子的陪伴，是個負責任的父母了」等。

葉珂傳為黃曉明誕女

黃曉明早於2009年認識Angelababy，翌年傳出與李菲兒分手，一度鬧出「第三者」風波。黃曉明直到2014年Angelababy生日，高調為女方慶祝，承認拍拖四年，並在2015年結婚，邀2000名賓客出席婚禮。Angelababy2017年1月宣布在香港誕下兒子「小海綿」，但囝囝出世後多度傳出二人婚變，直到2022年1月28日公開離婚，未來會共同撫養兒子。48歲的黃曉明前年認戀網紅葉珂，去年女方承認誕女，但不久後傳出「分訊」。

相關閱讀：相關閱讀：黃曉明前妻Angelababy新歡曝光？身材高大身型健碩  「一家三口」做一事同小海綿互動成焦點

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前