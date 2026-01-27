黃曉明Angelababy離婚4年為兒子合體 「尷尬互動」曝光一舉動洩真情

黃曉明與楊穎（Angelababy）由拍拖到結婚，一直是外界焦點，二人傳婚變多時，終在2022年宣布離婚，之後已各有各生活。近日有內地網民爆料，指黃曉明與Angelababy分開四年，為慶祝兒子「小海綿」9歲生日罕見合體，引發網路熱議。

黃曉明Angelababy零交流

有網民拍到黃曉明與Angelababy陪囝囝去上海迪士尼樂園，二人均打扮低調，戴口罩以全黑造型上陣。雖然網民見到黃曉明與Angelababy接近零交流，黃曉明走在前方開路，而Angelababy則拖住小海綿跟在身方，其間兩母子有講有笑。

玩完一日後，一家三口離開時，Angelababy將一袋物品遞給前夫，又在帶小海綿離開前，叫囝囝向爸爸黃曉明道別。不少網民睇片後大讚二人保護兒子展現默契，盡足父母責任，陪伴兒子成長：「離婚典範」、「兩人可以放下尷尬專注於孩子的陪伴，是個負責任的父母了」等。

葉珂傳為黃曉明誕女

黃曉明早於2009年認識Angelababy，翌年傳出與李菲兒分手，一度鬧出「第三者」風波。黃曉明直到2014年Angelababy生日，高調為女方慶祝，承認拍拖四年，並在2015年結婚，邀2000名賓客出席婚禮。Angelababy2017年1月宣布在香港誕下兒子「小海綿」，但囝囝出世後多度傳出二人婚變，直到2022年1月28日公開離婚，未來會共同撫養兒子。48歲的黃曉明前年認戀網紅葉珂，去年女方承認誕女，但不久後傳出「分訊」。

