性感女星公開恐怖整容過程 面上插管畫面驚嚇曝光 豪擲7位數全身大執逾廿次

台灣「情色教主」雪碧（方祺媛）以身材火辣、言行大膽見稱，經常製造不少話題。近日雪碧大方透露到內地「修葺」，到上海進行「肋骨鼻跟人中窩」整容手術，向跟隨自己12年的假鼻說再見。雪碧將過程分享到社交網，表示：「3個月6個月1年才成型」，掀起網民討論。

雪碧公開整容過程

雪碧早在今年1月中已在IG公開到上海後接受整容的過程，還公開手術時的影片，笑說：「鼻子上岸了！肋骨鼻＋人中窩，對的醫生跟醫院還有細心負責代理，很重要」。手術後，雪碧曝光臉上綁住針筒的畫面講解：「上次做雙眼皮重建，又饅化面吸，全臉拉提，超成功」，而鼻上貼住膠布。

經過約10日時間，雪碧已經拆線，展示最新鼻形的她，以自身經歷分享感受：「知道大家都很期待這次鼻子跟人中窩來了，這是術後10天剛拆線跟鼻板的樣子！還在腫，所以寬，是正常，看到安心了，有點上岸的感覺。」

雪碧向打算變靚的網民給予建議：「如果你拆完線就是你最完美的樣子，那消腫後就一定會降跟變細，鼻手術就是這樣。所以寧可誇張，才會有事後回縮的空間，因為消腫後會變細跟再降一點高度，只需要時間，3個月6個月1年才成型，修復後的保養也是很重要，貼膠帶防止疤痕增生，還有鼻孔清潔也很重要唷」。

雪碧全身上下大執

有指雪碧全身上下曾做過多次手術，包括眼、鼻、下巴及額頭，為「脫胎換骨」曾豪擲800萬新台幣（約200萬港元）。雪碧多年來又多度做修復工程，曾列出兩次墊額頭、五次雙眼皮、四次修鼻、兩次整下巴，加上五次抽脂補臉，以及全身抽脂6次，來進行隆胸及臀部雕塑。

雪碧曾被性侵

雪碧早前透露，以前有幾個男生追求，那些人把她騙去家裡看裝潢、聽他彈鋼琴、去他家陪他喝一杯，最後也是被做一些無禮的事情，「架住我的、亂親啊，把門鎖鎖住的」。其中一位對她照顧的無微不至，不過當下並沒有準備好要跟對方在一起，但對方說生病了希望她去照顧，「我也懵懵懂懂過去了，結果在他房間他力氣就變大了，我也一直說不要，可是男生力氣那麼大，就被得逞了，他說女生說不要就是要，這是什麼鳥心態，不要還會用踢的嗎？」。雖然後來交往了，但分手後回想起來，自己當時是不願意的，情況就是性侵。

