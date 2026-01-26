車銀優出post公開道歉 承認對繳稅「不夠嚴謹」 會配合調查承擔相應的責任

「臉蛋天才」韓星車銀優涉逃稅200億韓圜（約1.06億港元），事件發酵多日後，他終於今日傍晚在社交網上載黑色圖片，配千字文道歉，他強調不是因為逃稅跑去當兵，而是因為不得不入伍，才會在稅務調查期間就先去當兵。他直言：「過去幾天，我反覆思考該從何說起，才能讓因我而受傷的人們，哪怕只是一點點，也能感受到我的歉意，在反省中度過了這段時間。我也擔心冗長的文字會不會被聽成辯解？反而讓大家感到疲憊，但最終我認為，針對此次事件，親自說明並致欺，才是應盡的本分，因此寫下這段話。」

車銀優嚴格的標準審視自己

他同時表示深切反省並致歉，坦言對繳稅一事「不夠嚴謹」，「這同樣源於我的不足而造成誤解，對此我深切感受到自己的責任。若我並非軍人身份，我真心希望能親自拜訪所有因這次事件而受到影響的人們，逐一低頭致歉。」最後他指會配合調查，並依據相關機構做出的最終判斷，虛心接受結果，承擔相應的責任，再表示：「今後我會以更加嚴格的標準審視自己，懷着回報至今所獲得的愛的心情，以更沉重的責任感生活下。再次對於讓大家感到憂心，致上我最誠摯的歉意。」