草蜢預告紅館騷設GenZ「嫩粉」歌單 蔡一智歎海報拍攝有難度驚pose「撞樣」

香港殿堂級跳唱天團草蜢出道逾40年，將於今年4月28日至5月3日，假紅磡香港體育館舉行一連6場「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026》，演唱會型爆海報今日率先曝光，草蜢預告有驚喜，除了追隨逾40年的「元老粉」盡享回憶殺，更為GenZ「嫩粉」特設專屬歌單！

草蜢影相影足7小時

草蜢以今年4月紅館演唱會揭開成軍40周年全新企劃序幕。早前他們一身華麗造型拍攝演唱會海報，蔡一智（阿智）說：「記得上次影演唱會海報係2022年，眨吓眼上一個演唱會做咗幾年，今日我哋又再靚靚仔仔影全新演唱會海報，時間真係過得好快。」蘇志威說：「今日見我哋著到咁閃咁靚，就知道我哋嚟緊4月演唱會有幾咁靚。」阿智揚言影海報只是「頭盤」，正式開騷的服飾和舞台布置將靚多十倍。蔡一傑（傑仔）說：「我哋由早上開始，拍咗接近七個小時。我噚晚敷咗幾個mask先至瞓，確保今日好fresh。」三子狀態大勇，不停攞甫士、換靚衫，一絲不苟。阿智指今次海報拍攝有難度：「今次最難係我哋三個分開拍攝，互相唔知道對方嘅動作，要估對方做咩動作。」打頭陣的傑仔說：「我要考慮埋佢兩個會點做，手勢動作幅度唔可以遮到佢哋，要靠想像力。」合作了逾40年，草蜢默契不容置疑。

草蜢稍後公布dress code

至於演唱會歌單，由於草蜢三子、經理人林珊珊，以及Fans都各有心水，所以還在計畫中。傑仔說：「我哋做咗40幾年，就算精選都好多，真係唔知唱邊啲歌好。」阿智搶先預告將為GenZ炮製專屬歌單，傑仔說：「依家大熱Cantopop，我哋嘅歌完全中晒所有朋友嘅心，可以一齊玩，一定非常開心。」蘇老闆表示：「呢個世界太無常，唔知幾時再有下一次，所以要珍惜今次！」阿智認同：「上次開紅館仲係疫情，觀眾都戴口罩，今年大家可以盡情尖叫，我哋亦可以見到觀眾嘅笑臉，可以一齊大合唱！」傑仔揚言稍後公布dress code，希望觀眾一齊打扮得靚靚，盡情投入草蜢演唱會世界。

售票詳情

《 GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會 2026》

中銀信用卡獨家優先訂票

優先訂票日期 ：2026年2月4日（上午10時）－ 2月6日（晚上11時59分）

2026年2月4日 ：中銀銀聯信用卡

2026年2月5日 － 2月6日：所有中銀信用卡

演唱會詳情

日期：2026年4月28至5月3日

時間：8:15pm

場地：紅磡香港體育館

票價：HK $1280／$780／$580

公開發售：2026 年 2 月 10日 上午10時

網上購票：URBTIX 城市售票網