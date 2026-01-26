Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉威煌跳唱參演《小男人周記》感壓力 得陳恩碩鼓勵激活梁寬一角

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-26 HKT

上世紀80年代廣播劇神話《小男人周記》，由原創人鄭丹瑞（旦哥）授權全能音樂劇創作人陳恩碩（Tom）一手包辦導演、編劇、作曲及填詞，並由旦哥及Tom共同監製的音樂劇版本，現於「爆炸戲棚西區劇場Boom Theatre West End」火熱上演中。邁進2026年，爆炸戲棚為觀眾呈獻第一炮驚喜，就是邀請實力唱將劉威煌加盟音樂劇《小男人周記》作期間限定特邀演出，演繹經典小男人梁寬。

2月再推更多場次

劉威煌首演場於上周順利舉行，兩個多小時的演出中，劉威煌除了以動人歌聲演繹多首原創歌曲之外，又揮灑自如地展現苦練多時的舞蹈，把小男人梁寬周旋於三位女士的戀愛角力，及兄弟情誼活現眼前，探討都市中男女兩性關係的悲歡離合。

其實劉威煌與Tom並非首次合作，於2019年，他參演由對旁一手包辦曲詞編監導的音樂劇《我們的青春日誌》。對於再次獲邀演出音樂劇，劉威煌表示：「十分感謝Tom邀請我在音樂劇版本《小男人周記》中飾演梁寬，記得當初收到Tom邀請時，想到要在原創人旦哥面前演出這個享負盛名的IP，既深感榮幸，同時亦擔心自己能否勝任？感謝Tom的專業特訓，讓我在唱跳演出上得到提升、突破，對演繹這個心路歷程充滿變化，有笑有淚的角色更有信心。誠邀大家進場支持本土原創長壽音樂劇，亦希望觀眾會對愛情、婚姻與兩性關係有更多的啟發和領悟。」

爆炸戲棚創辦人及藝術總監Tom就表示：「當初我和旦哥在物色梁寬的Cast B人選時，均同時想起劉威煌。在多年前我完成了《小男人周記》的劇本並進行首次圍讀時，就邀請了威煌幫忙演繹Q太郎的部分，威煌可以說是見證着亦陪伴着《小男人周記》成長。」續指，「威煌的唱功有口皆碑，為了準備演出梁寬一角，他付出了很多時間去背台詞、練習歌舞和走位，並與我一起探討如何演繹得更好。兩個多小時載歌載舞的精采演繹，他的努力付出有目共睹。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
13小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
社署：綜援、長生津及生果金等擬2月起上調2.2% 租金津貼同步調整
社會
4小時前
排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事｜Juicy叮
排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
12小時前
周三晚巴度為「飛輪霸」(圖) 主轡，故捨棄同場「椒椒醒」、「三軍勇將」、「魅力寶駒」及「時尚風趣」等四駒。
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
馬圈快訊
23小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
11小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
7小時前