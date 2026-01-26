劉威煌跳唱參演《小男人周記》感壓力 得陳恩碩鼓勵激活梁寬一角

上世紀80年代廣播劇神話《小男人周記》，由原創人鄭丹瑞（旦哥）授權全能音樂劇創作人陳恩碩（Tom）一手包辦導演、編劇、作曲及填詞，並由旦哥及Tom共同監製的音樂劇版本，現於「爆炸戲棚西區劇場Boom Theatre West End」火熱上演中。邁進2026年，爆炸戲棚為觀眾呈獻第一炮驚喜，就是邀請實力唱將劉威煌加盟音樂劇《小男人周記》作期間限定特邀演出，演繹經典小男人梁寬。

2月再推更多場次

劉威煌首演場於上周順利舉行，兩個多小時的演出中，劉威煌除了以動人歌聲演繹多首原創歌曲之外，又揮灑自如地展現苦練多時的舞蹈，把小男人梁寬周旋於三位女士的戀愛角力，及兄弟情誼活現眼前，探討都市中男女兩性關係的悲歡離合。

其實劉威煌與Tom並非首次合作，於2019年，他參演由對旁一手包辦曲詞編監導的音樂劇《我們的青春日誌》。對於再次獲邀演出音樂劇，劉威煌表示：「十分感謝Tom邀請我在音樂劇版本《小男人周記》中飾演梁寬，記得當初收到Tom邀請時，想到要在原創人旦哥面前演出這個享負盛名的IP，既深感榮幸，同時亦擔心自己能否勝任？感謝Tom的專業特訓，讓我在唱跳演出上得到提升、突破，對演繹這個心路歷程充滿變化，有笑有淚的角色更有信心。誠邀大家進場支持本土原創長壽音樂劇，亦希望觀眾會對愛情、婚姻與兩性關係有更多的啟發和領悟。」

爆炸戲棚創辦人及藝術總監Tom就表示：「當初我和旦哥在物色梁寬的Cast B人選時，均同時想起劉威煌。在多年前我完成了《小男人周記》的劇本並進行首次圍讀時，就邀請了威煌幫忙演繹Q太郎的部分，威煌可以說是見證着亦陪伴着《小男人周記》成長。」續指，「威煌的唱功有口皆碑，為了準備演出梁寬一角，他付出了很多時間去背台詞、練習歌舞和走位，並與我一起探討如何演繹得更好。兩個多小時載歌載舞的精采演繹，他的努力付出有目共睹。」