《美女廚房》火辣女神產後崩壞「虎背熊腰」？ 鬆身衫難掩幸福肥暴脤N倍

《美女廚房》美女學徒程美段（Kiwi）去年突然宣布雙喜臨門，在社交平台分享多張婚照，並透露已經懷孕，結婚消息曝光約一個月誕下兒子。程美段成為人母未夠半年，近日在社交網分享近照，驚見程美段身型出現巨大變化。

程美段鮮有露面

程美段淡出幕前約四年，早已轉投保險行業，有傳程美段年薪過百萬。近年已絕跡公開活動的程美段，婚後鮮有公開露面，昨日（25日）久違地在IG分享多張溫馨家庭照，紀錄一家三口暢遊海洋公園的歡樂時光。今晚（26日）程美段上載對比照：「2024年尾『戰鬥格』，2026年頭 『媽媽裝』，同樣的纜車，其實應該話，自己去玩 vs一家人去玩，體驗感都唔同。」

照片中，程美段一家三口在園區內多個場景前打卡。穿上一件灰白拼色的Dior針織上衣的她，配搭亮黃色短裙，腳上穿上洞洞鞋。昔日標誌性晒身材打扮已消息，服飾採用舒適不走光風格，可見成為人母後變成賢淑媽媽。

程美段變圓潤

不過網民卻注意到程美段從過往擁有火辣身材的轉變，照片中的程美段，在寬鬆的打扮下仍難遮掩豐腴的身段，見到她抱住兒子的手臂線條，幾個站立的姿勢，都能看出其腰腹及臀部比以往圓潤，被滿滿的「幸福肥」取而代之。

程美段多是非

程美段是中菲混血兒，2017年曾以藝名「徐藝媛」參選《環亞美神選舉》，當時曾報稱任職復康護士，奪得「甜心美神」獎項，之後改口讀醫科，並改名「程美段」。程美段於2018年成為綜藝節目《美女廚房》其中一位「美女學徒」，翌年轉投網上頻道節目擔任助手，卻捲出糧風波，程美段2020年轉做保險，淡出幕前。

