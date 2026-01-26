屯門娜娜40歲慶生 低V夾胸抱仔都要波濤洶湧 Happy伯「消失」多時網民關心近況

「屯門娜娜」董幸兒當年因忠實粉絲Happy伯「一戰成名」，之後曾參加《中年好聲音》，可惜被淘汰。自屯門娜娜於2023年初結婚，翌年底誕下兒子後，屯門娜娜曾透露與Happy伯沒有聯絡，近日慶祝40歲生日的她，分享不少家庭照，令Happy伯再受到關注。

屯門娜娜婚後晒幸福

從上傳的照片可見，屯門娜娜一家三口慶祝生日，枱上擺放「娜娜 生日快樂」的精緻蛋糕。其中一張照片中，屯門娜娜抱住兒子，與丈夫頭靠頭，對著鏡頭展露幸福笑容，一家三口其樂融融。另一張抱仔相，見到屯門娜娜流露出慈母笑容，畫面充滿溫馨與喜悅，與昔日在公園表演的形象截然不同。

屯門娜娜昨晚（25日）在IG留言：「40大壽」，網民留言祝賀生日外，又指屯門娜娜的兒子樣子似爸爸：「小孩長得好像爸爸」，也有網民見屯門娜娜一臉幸福，認為：「Happy伯輸得心服口服」，同時關心Happy伯的近況。

Happy伯缺席屯門娜娜兒子百日宴

屯門娜娜當年與Happy伯在屯門公園跳貼身舞，影片在網上瘋傳，令屯門娜娜火速成名，接到不少工作。但屯門娜娜於2023年突然宣布做人妻，當時Happy伯曾出席婚禮，見證屯門娜娜出嫁。只是屯門娜娜2024年誕仔後，去年搞百日宴，已不見Happy伯的身影。

