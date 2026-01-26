90年代「TVB一哥」酒後吐真言 親解「鬢角黏住」之謎再添疑團 網民留言：真是歲月不饒人啊

人稱「撈家」的63歲TVB「三屆視帝」羅嘉良，入行42年拍過不少劇集，在1996年於《天地男兒》飾演大反派「徐家立」後，不單令他人氣急升，更成為TVB一線小生，羅嘉良亦是首位三度奪「最佳男主角」的藝人。

羅嘉良回應被質疑戴假髮

羅嘉良曾有兩段婚姻，與初戀女友方敏儀在1998年結婚並育有一子羅裕珹，不過二人在2008年離婚，翌年羅嘉良與內地演員蘇岩結婚並育有一女，近年羅嘉良獨力撐起家庭經濟，供養太太和女兒在英國的優渥生活。羅嘉良近年的健康狀態屢成焦點，髮量更加成為熱話，日前羅嘉良回應被質疑戴假髮的事。

羅嘉良自爆不少人以為他戴假髮

羅嘉良近年多次被指「斷崖式衰老」，額頭及面頰兩邊滿佈皺紋，眼底亦有明顯黑眼圈，整個人看起來非常憔悴，更有網民指羅嘉良的嘴巴越來越歪，面相略為駭人。但偏偏其髮量卻得天獨厚，極其濃密的髮量引發外界對他是否佩戴假髮的質疑，招牌「的水」，羅嘉良自爆不少人也以為他戴假髮，連佘詩曼也曾向髮型師打探其頭髮的真偽：「我嘅頭髮係真㗎，感謝父母同上天，但有好多白髮。」日前羅嘉良在抖音大方回應網民質疑他戴假髮疑雲。片中羅嘉良與友人涮羊肉，三杯落肚後友人突然代網民發問：「得多人說是假髮！」羅嘉良邊摸頭邊說：「好多網民逗我玩。假的有那麼漂亮嗎？大家有沒有發現日我個鬢角沒有粘上，今天是不是很好自然？」

羅嘉良粘鬢角全因翹起聽話

羅嘉良解釋：「我平日之所以把它（鬢角）粘上，全因為翹起嚟，我不聽話，他也不聽話。」但亦有人留言不相信是真髮：「百分百假髮」、「假髮不是正常嗎？羅嘉良六十幾歲了。」、「曾經那麼帥的葉榮添都老了，真是歲月不饒人啊！」、「頭髮 一眼假啊，哥！」羅嘉良早年曾在內地品牌做表演嘉賓，在台上獻唱《天地有情》唱到整個人顫抖，但網民的焦點卻落在他的髮型之上，頭髮非常貼服，面頰兩旁烏黑「的水」與頭髮顏色有出入，當時已經有網民留言指他戴假髮，2020年更曾傳出他被拍到多次出入港島區一間癌症醫療中心，後來再傳出他患末期肝癌，多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裏快要死了」，羅嘉良終良親自拍片闢謠，解釋到醫療中心只是找朋友，並順道接受核酸檢測。

