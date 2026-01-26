何超儀演殘暴女主角多得麥浚龍割愛 陳子聰經歷生死啟發創作

《維多利亞壹號》（國際版）創作人何超儀（Josie）與陳子聰（Conroy）於22日到香港大學，與大學生面對面分享拍攝這電影的經歷與感受。港大特別放映會吸引了約300位學生與來賓出席，欣賞該片從未在香港放映過的「國際版」，國際版由導演彭浩翔主理，保留了最血腥暴力的鏡頭。

拍戲當發洩

身兼監製與主角的何超儀，與監製陳子聰在學生掌聲歡迎中進場，兩人回想20年前成立電影公司852 Films，2010年推出的第一部電影就是《維多利亞壹號》。何超儀在家人鼓勵下自組公司，坦言為了「搵戲拍而開公司」，爭取更多機會。陳子聰笑指︰「當年問媽媽最想看到我們拍甚麼類型的電影，她竟稱最想睇驚慄片！」後來二人透過好友麥浚龍（Juno）介紹，認識了彭浩翔，才知道《維多利亞壹號》的劇本虛位以待，並成功游說Juno割愛，何超儀︰「Juno把這個本來由他主演的故事讓給我。」從而變成女殺人狂的版本。

何超儀進一步分析「鄭麗嫦」這個角色，「本片當年在英國上映後，許多報導把我的角色定義為『Anti-Heroine』（反英雄女角）。她的確帶點精神失常，又非常壓抑，甚至有被虐傾向，始終不相信自己值得被愛錫，有火爆的一面。我演這個角色是天助我也！我也是個性火爆，正好借這個角色來發洩。」憑此片摘下《第43屆西班牙錫切斯國際電影節》「最佳女主角」獎的何超儀，被問到有否以哪些女演員的演技作為參考對像？她直言茱莉安摩亞（Julianne Moore）、蒂達史雲頓（Tilda Swinton）兩位是她的偶像。

眾人又談到《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice），這計劃源自何超儀聽到了陳子聰常常說的一個字「Bliss」！陳子聰感觸表示：「那時我剛出院，食藥食到好迷糊，經歷了生死。能夠活著，我好感恩，可能也感染了她。」何超儀解釋：「他康復後，常常用『Bliss』來形容他的極致喜悅，我就捉住了這個字去構思。當時正值疫情，經濟開始差，有人想輕生……我可以做甚麼來啟發大家重拾簡單的快樂？最基本其實就是關於人與人之間的溝通。」