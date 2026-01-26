Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「少女版鍾嘉欣」秘密產女 驚現幸福肥另一半曝光極敦厚 聚會性感閨密：掛住以前夜夜笙歌

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-26 HKT

現年25歲、曾憑TVB節目《#後生仔傾吓偈》出道，之後於《星空下的仁醫》中演少女版鍾嘉欣的呂靜文（Bonnie），兩年前低調離巢後淡出幕前。想不到原來她已秘密完成人生大事，榮升人母！從她近日分享的家庭照可見，女兒眼大精靈，極為可愛，而她的另一半則外型老實，一家三口樂也融融。成為人母後的呂靜文狀態大變，驚現「幸福肥」，與昔日在螢幕前的少女模樣判若兩人。

呂靜文B女眼仔睩睩超得意

呂靜文自前年離開TVB後，生活一直保持低調。近日，她與閨密郭奕芯（Ashina）聚會，才讓近況曝光。從郭奕芯分享的合照及呂靜文自己上載的家庭照中，可以看到她們一家三口的溫馨畫面。其中一張照片，呂靜文與外型老實的另一半，左右夾攻親吻女兒的臉頰，而B女則眼仔睩睩望向鏡頭，萌態十足。另一張相則看到新手爸爸正溫柔地為女兒餵奶，場面溫馨。

呂靜文產後現幸福肥

升格為人母的呂靜文，似乎非常享受家庭生活。不過，當媽媽後的她，身形明顯變得比以往圓潤，臉頰豐腴，流露出滿滿的「幸福肥」，與以往在TVB時期纖瘦的少女模樣分別極大。

呂靜文嘆掛住夜生活

雖然湊女生活幸福，但似乎也讓她懷念昔日的自由時光。她在與郭奕芯的合照下留言，向閨密半開玩笑地表示：「掛住以前成日同你夜夜笙歌嘅日子」，流露了成為媽媽後的心聲。

呂靜文曾拍不少劇集

呂靜文於2020年加入《#後生仔傾吓偈》而為人認識，當時感情狀況報稱單身未有男友，其後曾主持兒童節目及參演《星空下的仁醫》、《痞子殿下》等劇集。她在前年離巢，去年與伴侶迎來愛情結晶，並在出席好友陳詩欣囝囝的百日宴時，首度公開已為人母的喜訊，正式展開人生新一頁。

