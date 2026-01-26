Tyson Yoshi首開腔回應「響喉L」：原意係抽自己水 尾場騷孖王嘉爾、張敬軒「分Bra同味」

一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在澳門圓滿結束，Tyson在尾場騷更是送上三大驚喜，並在完騷後回應「響喉L」事作。他先與王嘉爾（Jackson Wang）首唱新歌《DeadEnd》，二人在台上老友鬼鬼，互相抽水，場面爆笑！

王嘉爾狂叫Tyson老師

Tyson親解《DeadEnd》的創作過程，原本Jackson提議製作《1994年的第一場雪》之類的千禧年代K歌，並說：「我看了你接受芷珊姐姐的訪問，所以專誠寫了一句『獨自解決』給你。」Jackson聞言即以兩字粗口回應，果然夠Real！Jackson又講到自己從未正式出過廣東歌，希望之後跟「Tyson老師」合作出廣東歌，Tyson甫聽到「老師」一詞即爆Seed說：「x你呀！千萬不要！老咩師呀？一聽到老師這個詞語通常便會出事！」 其後Jackson再接再厲，不斷稱呼Tyson做老師，以及感謝對方邀請自己做嘉賓，最終演變成「禮貌跪」。

Tyson感謝張敬軒過大海陪玩

尾場驚喜第二擊則是張敬軒「彈出台」，Tyson即跪地迎接「皇上」聖駕，二人隨即合唱《By My Side》。Tyson先感謝「大佬軒」專程來澳門陪自己玩。軒仔在演出期間主動幫Tyson撥去頭髮上的彩紙碎，又幫他拿走掉在地上的外套，兄弟情深令全場嘩聲四起！來到演唱會尾聲，Tyson例牌收到大批熱情Fans「飛Bra上台」，當他送上最後一首歌《In My Dream》時，Jackson與大佬軒再度「Encore出場」，Tyson見狀即「分Bra同味」，兩位亦開心揈Bra，最後更與全場觀眾齊齊締造第二晚的「澳門地震」！

Tyson努力造人衝擊馬B

Tyson在完騷後感謝「空中飛人」Jackson專誠來澳門撐自己，並坦承刻意將歌詞填得較露骨，貼合對方的Sexy風格。Tyson又笑言看到「大佬軒」揈Bra足證自己成功「污染樂壇」，但強調不會以「除褲」來加強污染程度，堅守底線。Tyson更透露目前正努力造人，希望「盡力」衝擊馬B！

Tyson主動聯絡Hera拍片化解

Tyson亦首度開腔回應「響喉L」事件，他強調原先出片只為自嘲，：「原意係諗住抽自己水，冇諗過攻擊任何嘢，但出完嘅效果唔係我想像中咁。」豈料網友反應不如自己預期，令雙方及身邊人均備受攻擊，於是主動聯絡對方拍片化解網上的戻氣，自己亦會經一事長一智：「下次諗清楚先做，依家發現任何玩笑都會俾人無限放大，好似Gareth咁講蜘蛛俠，有更大能力就有更大責任。」」Tyson又澄清與Hera拍片並非為了宣傳新歌，反而是希望表達「和而不同」的理念，就算想法不一致，也不一定要互相抨擊。