郭晉安為「中國香港藝人網球聯盟」（A Team）做會長 結合藝人感染力拓展公益事業

由本地影視藝人及幕後工作者共同發起的「中國香港藝人網球聯盟」（英文名：Hong Kong Artiste Tennis Team，簡稱A Team）今日正式宣佈成立。聯盟由鄭子誠、前香港網球代表隊成員兼藝人李思雅、洪永城及黃子恒共同發起。同時榮幸邀請到著名藝人郭晉安出任會長，帶領團隊推動各項事務。聯盟旨在凝聚業內熱愛網球的人士，透過運動促進交流與健康，並以網球為媒介，連結社會不同階層，開展公益活動，傳播關愛共融的正能量。

舉辦以網球為主題的公益活動

A Team匯聚了一眾熱愛網球的影視界藝人及幕後精英。聯盟不僅期望透過網球運動增進會員間的友誼與身心健康，更計劃透過與外界進行比賽及交流，拉近藝人與社會各階層的距離。聯盟希望以網球為橋樑，組織各類比賽及籌款活動，支援有需要的組織與社群，宣揚互助互愛的精神，為社會貢獻力量。展望未來，A Team將積極與不同慈善機構合作，舉辦一系列以網球為主題的公益活動與慈善賽事。透過藝人的公眾影響力與親身參與，聯盟期望將運動的熱情轉化為實際的社會關懷，鼓勵大眾關注弱勢社群，共建和諧社區。「中國香港藝人網球聯盟」的成立，標誌著本地藝人團體以創新方式回饋社會的里程碑。聯盟將秉持「以球會友，以愛傳情」的理念，團結各界力量，推動運動普及與公益發展，為香港注入更多溫暖與活力。