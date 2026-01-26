車銀優涉逃稅恐囚5年 消息指已聘星級律師 曾打NewJeans官司惜敗訴

韓團ASTRO成員兼「臉蛋天才」車銀優，日前驚爆疑借母親開設的空殼公司逃稅200億韓圜（約1.06億港元），是韓國藝人中最高的逃稅金額。車母的公司被指兩度改名及地址，又由「有限公司」改為「有限責任公司」，避開公開財務報表，國稅廳認為目的並不單純，惹來當局注意，國稅廳認為車銀優及其母為了降低高達45%的個人所得稅，通過設立公司分配收入，減少約25%稅率。

車銀優母親被爆兩度改公司名

車銀優一方對此不服提出異議，他所屬的Fantagio娛樂已經提出課稅前適當性的審查申請，但國稅廳並未採納。韓媒今日報道指車銀優已聘請「世宗律師事務所」，正就國稅廳提出的追繳稅務處分展開法律程序。車銀優所屬的Fantagio娛樂就車銀優聘請律師一事，僅回應稱：「無法確認。」

世宗律師事務所屬於韓國5大律師事務所之一，過去幫金在中、朴有天、金俊秀控告SM娛樂，助離開東方神起，並因此一炮而紅，律師行早前亦負責女團NewJeans與ADOR娛樂的專屬合約解約訴訟，可惜最終仍敗訴。