中年好聲音4丨肥媽「長明燈」終於壞咗？顛覆賽果引熱議 周國豐暗寸：mark低呢個珍貴畫面

TVB節目《中年好聲音4》70強於上周日（18日）正式誕生，在昨晚（25日）播出第九集，70強將迎來 「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。 兩位前「五燈」的斜槓媽媽可嵐與「頭號殺手」范子睿齊齊爆冷輸PK，暫時未能晉級，賽果顛覆預期。

「長明燈」肥媽終熄燈

在《中年》系列有「長明燈」之稱肥媽，今次在《中4》繼續手鬆，幾乎每一個選手都率先撳燈，今次范子睿以1燈之差敗給對手鄭仲豪，節目播出後，周國豐在FB發文：「要幫肥媽mark低呢個珍貴畫面，作為紀念，#肥媽 無撳燈#中年好聲音4 #范子睿 #鄭仲豪」

相關閱讀：中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑

肥媽對范子睿忍不住大「控訴」

現年35歲、來自廣州的范子睿當日選唱李宗盛作品《給自己的歌》成功打動評審，憑「野性」唱功奪5燈直接晉級，周國豐更對范子睿的表現高度評價，直指對方「將人性唱咗出嚟」並封他為《中年4》的「頭號殺手」。范子睿今次以原創歌曲《527》將對過世外婆的思念化成旋律，他的深情演繹令肥媽、海兒感動落淚，肥媽忍不住大「控訴」：「因為我自己係人哋阿婆，亦都係人哋阿嫲，聽到呢啲係死梗，真係㗎，你唔好畀咁多洋蔥我切，我要返去補妝㗎，咁樣對你阿婆，係咪想死？」可惜仍不敵鄭仲豪Rock爆演繹《無情的情書》，尤其末段40秒高音炸場，火速點燃全場氛圍，最終攞到 4 燈，由「下弦」級躍升至 Good performer，獲周國豐高度評價：「首先我想提返5燈嘅朋友，3燈同4燈係可以進步好多，其中進步得好緊要嘅係3燈嘅仲豪，之前唱嘅部份唱得好好，呢首歌好啱你唱，成首歌好穩。」

肥媽聽到鄭仲豪的炸場未有撳燈

不過肥媽偏偏未有撳燈，聽到鄭仲豪的炸場，一度嚇窒呆了一呆兼皺眉，結果鄭仲豪得到四燈，連車婉婉都大感愕然：「喺呢幾季入面，肥媽都未試過冇撳燈。」肥媽則解釋：「既然佢哋都畀晒，我梗係要抖一抖，我呢盞燈幾年都未抖過。」海兒立即說：「係四年。」最後鄭仲豪成功晉級。事件觸發網民留言，有人說：「係第一次其他四人都撳咗燈得肥媽冇撳。」、「長明燈也有熄滅時。」、「奇怪嘅地方係肥媽唔撳，周sir撳。」、「可想而知，佢唔得肥媽歡心。」、「我仔都問點解肥媽唔係第一個撳燈？」甚至有人說：「你話過肥媽有邊次唔係你最快撳燈㗎 ，佢今次剝你棚牙呀。」、「我老公都話肥媽竟然無撳燈。」、「真係，佢個鐘突然壞咗，4年無人快過佢㩒鐘，值得紀念。」肥媽過往對《中年》的選手相當手鬆，試過在《中年好聲音3》首集「新馬區」的20強入圍賽中，幾乎每一位開聲兩、三句就已經撳燈，當時評審之一的伍仲衡寸肥媽「佢盞燈冇熄過」，肥媽則霸氣反擊：「關你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盞燈咩？」事後肥媽亦曾指自己只是有愛心：「《中年好聲音》要經過好多嘢，家庭、隔籬鄰舍、屋企人、同事，識與唔識嘅人，好多嘢要交代，能夠跳出comfort zone參加，嗰盞燈唔值咩？」

相關閱讀：中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣