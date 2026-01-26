Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳小春澳門騷被讚「法拉利」寶刀未老 女粉絲求婚︰老婆唔介意

影視圈
更新時間：17:15 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:15 2026-01-26 HKT

陳小春「生旦淨末丑」巡迴演唱會由2025年開始巡演，日前澳門站經已是第24場。這次巡演名稱來自其經典歌曲《算你狠》中的歌詞「生旦淨末丑，好漢不回頭」，借戲曲中五種狀態代表的人生性格特質，呈現他作為歌手、演員、丈夫、父親以及無數螢幕角色的多元面貌與生命階段。

減十多磅上台

演唱會憑藉「巨型小春臉譜裝置」、3D視效果的電影級設計，opening小春經已氣勢如虹，單手吊威也降落舞台，勁歌熱舞！幾首歌後，他跟觀眾打招呼：「多謝大家一直等我，終於返到大灣區！可以講廣東話，爽！」整個演唱會，以「生旦淨末丑」分為五個部份，小春幾乎每part都又唱又跳，單是飲水就飲了三大樽，舞台上他笑言，「嘩！飲咗三大樽，我未醉，放心！」觀眾對他的表演，形容為「法拉利即是法拉利」，全無老態，舞技仍是一流。

久違未回港工作的小春，目測最少瘦了十多磅，身材keep得極fit，他笑言︰「有一站巡演，驚覺瘦到唔停咁要抽住褲頭跳舞， 老婆應采兒話唔得，太瘦啦！我又覺得差唔多，唔通肥嘟嘟上台咩？我用『科學飲食法』keep fit，身體機能都運作得好好！咁操到8嚿腹肌個啲我就冇諗啦，我都唔會除衫。」至於「旦」的部份，小春以歌舞劇巧妙穿插，在一段求婚劇情中，女主角拒絕戒指時，台下有女歌迷激動高喊「給我！我願意！」引爆全場笑聲。問到太太應采兒會否呷醋？小春笑道︰「點會！」

香港站未有聲氣

演唱會中，小春特設致敬恩師羅文的環節，情感真摯動人，獻唱《親情》時，大瑩幕上播放早年對羅文說多謝的對話片段，感謝這位樂壇巨星的提攜與教導。小春又邀請張智霖（Chi Lam）、李承鉉做嘉賓，分別合唱《半點心》及《開始懂了》。Encore環節三人同台獻唱《風的季節》。小春十分欣賞李承鉉這後輩，「又靚仔又跳得又唱得，一直都想叫佢做嘉賓㗎嘞！Chi Lam就唔駛講啦，好兄弟！佢啱啱喺澳門拍劇。」

隨著澳門站結束，小春指蛇年的「生旦淨末丑」巡演暫告一段落，「農曆年後仲有6站演！」同時準備再辦個唱2.0，「舞台會由從三面台革新為四面台！至於香港站何時舉行？「咁都要有老細先得㗎！我就最鐘意中環戶外場地、天馬艦嗰邊，好多年之前同黎明喺個邊做過一次，維港海景背景真係好正嗶，不過都要睇天時、地利、人和啦，努力一下！」

